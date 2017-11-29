«Зважені та щасливі»-7: с какими испытаниями столкнутся участники в 14 выпуске

«Зважені та щасливі»-7 выпуск 14 уже завтра появится на телеэкранах. На этой неделе ведущая сделает четверке «зважених» предложение, от которого невозможно отказаться, – сыграть в «Мафию». На кону – возможность заблаговременно узнать условия испытания, усложнять их для конкурентов, а также заставлять других участников отрабатывать сверхсложные наказания. Однако уникальную возможность получит только одна пара, которую ведущая выберет наугад. Подробнее – в материале!

Участники также узнают, что вывести мафиози на чистую воду они смогут лишь в финальном обсуждении в конце недели. Если гангстеров рассекретят, они получат +2 килограмма ко взвешиванию. Если нет – клан получит уникальный приз сезона, черно-белую футболку. Но какие привилегии она принесет своему владельцу?

Кроме того, на этой неделе тренеры подготовили для подопечных особенную тренировку… в костюмах, которые бьют током. Они излучают импульсы, которые помогают мышцам сокращаться вдвое быстрее, а следовательно, интенсивнее сбрасывать лишние калории. Однако одна из команд мафиози решится увеличить частоту импульса вдвое.

Кто станет жертвой тока из-за решения мафии? Удастся ли жителям лагеря рассекретить и наказать клан гангстеров за их злодеяния? Какая пара получит антибонус ко взвешиванию?

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