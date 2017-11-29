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Телеканал СТБ / Лилия Ребрик станет мамой во второй раз

Лилия Ребрик станет мамой во второй раз

Телеканал СТБ

В семье экс-ведущей проекта «Танцюють всі!» Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого снова ожидается пополнение. Сегодня известная артистка поделилась новостью в Instagram, опубликовав фото с округлившемся животиком.

«Счастье есть, я это точно знаю …», — подписала снимок Лилия Ребрик.

О том, как узнала о второй беременности Лилия рассказала журналу VIVA!.

«В прошлый раз я узнала, что была беременна Дианой, на дне рождения Андрея, а в этот раз – на Дианин. А после УЗИ мы дома уже ждали гостей – у дочки первый юбилей, пять лет. Готовили большой праздник с подарками, ждали приезда наших родителей, гостей. Вручили Диане подарки, а потом решили ей все рассказать. На самом деле, дочка очень давно просит братика или сестричку, – рассказала Лилия Ребрик. – Диана так трепетно к этому относится и больше целует и обнимает мой живот, чем шею и лицо. Это очень трогательно», — поделилась Ребрик.

Несмотря на интересное положение, актриса и телеведущая продолжает работать и даже ездит  с антрепризными спектаклями по Украине.

Напомним, что сегодня также стало известно о беременности певицы Джамалы. Артистка и ее супруг  Сеит-Бекир Сулейманов ожидают первенца.