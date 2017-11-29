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Джамала ждет ребенка

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Радостную новость подтвердила PR-служба певицы — Джамала действительно ждет первенца! Пока никаких других подробностей касательно сроков беременности и пола ребенка не сообщается.

О том, что любимая певица скоро станет мамой, поклонники заговорили после публикации артистки в Facebook.

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Напомним, в апреле этого года Джамала вышла замуж за своего возлюбленного Сеит-Бекира Сулейманова. Церемония бракосочетания проходила в Исламском культурном центре в Киеве. На церемонии присутствовали только близкие родственники жениха и невесты. Один из трех  свадебных нарядов для Джамалы создал ее друг-дизайнер — Бичолла Тетрадзе.

К слову, вчера мы сообщали, что Джамала во второй раз станет членом жюри Национального отбора на Евровидение-2018. Имена еще двух судей, которые вместе с певицей будут оценивать конкурсные песни Национального отбора, будут объявлены совсем скоро.