Радостную новость подтвердила PR-служба певицы — Джамала действительно ждет первенца! Пока никаких других подробностей касательно сроков беременности и пола ребенка не сообщается.

О том, что любимая певица скоро станет мамой, поклонники заговорили после публикации артистки в Facebook.

Напомним, в апреле этого года Джамала вышла замуж за своего возлюбленного Сеит-Бекира Сулейманова. Церемония бракосочетания проходила в Исламском культурном центре в Киеве. На церемонии присутствовали только близкие родственники жениха и невесты. Один из трех свадебных нарядов для Джамалы создал ее друг-дизайнер — Бичолла Тетрадзе.

К слову, вчера мы сообщали, что Джамала во второй раз станет членом жюри Национального отбора на Евровидение-2018. Имена еще двух судей, которые вместе с певицей будут оценивать конкурсные песни Национального отбора, будут объявлены совсем скоро.