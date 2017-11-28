Украинская группа PUR:PUR, участник Нацотбора Евровидения-2016, снова напомнила о себе. В этот раз она представила обществу свой новый клип на песню «Тоска». Изюминкой их видео стали дети-ковбои, которые устроили самый настоящий вестерн на съемочной площадке.



«Тоска» – это вторая работа музыкантов в видеоформате после их нашумевшей песни «We Do Change», с которой артисты выступали в Нацотборе в 2016 году. Героями нового клипа стали десять детей в возрасте от 6 до 9 лет, которые сыграли ковбоев. По словам режиссера Сергея Сторожева, на площадке было весьма эмоционально и азартно.

Одному из маленьких актеров под рубашку спрятали закладку, которая должна была в нужный момент сдетонировать. Мальчика предупредили, что ему может стать больно. Поэтому ребенок с огромным страхом ждал выстрела. Эффект был невероятным: благодаря напряженному ожиданию мальчика режиссеру получилось отснять настоящие эмоции, как того требовал кадр.

С точки зрения представителей съемочной группы, дети идеально справились со своими ролями. Мол, у них получилось показать маленьких взрослых и реализовать глубокие образы, заложенные в работу.

Съемки клипа продолжались 11 часов, а это рекордный срок для такой работы, деляться творцы видео.

Добавим, съемочный процесс проходил в ДК «Росток». Все декорации после завершения работы группа подарила детскому театру «Божья коровка».

Напоследок заметим, что после Нацотбора музыканты весь 2017 год готовили новый материал, который выйдет на обсуждение общественности в 2018 году.

Напомним, уже стартовал Нацотбор на Евровидение-2018.