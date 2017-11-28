Через месяц с хвостиком в наши дома постучится Новый 2018 год. Каждый из нас ожидает, что все плохое останется в 2017, а с первым боем курантов в наш дом войдет волшебник с мешком радости, приятных сюрпризов и весельем. Ежегодно роль Деда Мороза исполняем именно мы, даря родным и близким много позитивных эмоций и материальных подарков. Но пока этот момент наступит, мы успеваем хорошенько поломать голову над тем, что же такого интересного подарить нашим родителям.

Конечно, можно обойтись банальным тортиком и небольшим сувениром, но наши родители все же заслуживают большего. Поэтому давайте поразмыслим вместе, что им будем приятней найти под елкой.

Можно спросить напрямую, что именно нравиться папе и маме либо чего не хватает в домашнем хозяйстве. Это будет очень практичный и нужный подарок. Но мы же хотим удивить, ведь так? Поэтому рассуждаем дальше.

Как известно, 90% людей имеют собственные хобби. Если речь идет об отце, то он может быть заядлым рыболовом или фотографом. В таком случае ему придется по вкусу удочка с новой оснасткой, поплавок или водонепроницаемые сапогами, если старые износились.

По поводу мамы, то актуальными будут аксессуары для рукоделия, если она любит творить руками. Например, хорошим подарком может стать красивая шкатулка для ниток и иголок. Если ваша мама предпочитает активный вид отдыха, то ей понравится абонемент в бассейн или на йогу.

Приятным подарком для обоих родителей будет: постельное белье, одеяло, плед, или (если, конечно, позволяют финансы) путешествие на двоих в красивое место.

Какой подарок вы бы не выбрали, самым приятным будет, если вы просто приедете к своим родителям на новогодние или рождественские праздники, чтобы несколько дней провести с теми, кто вас любит больше всех на свете. Хороших праздников!