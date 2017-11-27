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Телеканал СТБ / Когда Китайский новый год 2018 по восточному календарю

Когда Китайский новый год 2018 по восточному календарю

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Празднование Китайского Нового года начнется 16 февраля 2018 года и закончится 2 марта. Китайцы ведут летоисчисление по лунно-солнечному календарю, поэтому 2018-й по григорианскому календарю — это китайский 4716-й. По схеме Пяти Стихий — предстоящий год будет земляным, а по схеме Животного Зодиака — под властью Собаки.

Древние китайцы праздновали Новый год целый месяц, однако реалии современной жизни не позволяют расслабляться так долго, поэтому время отдыха сократилось вдвое. В первый день Китайского Нового года повсюду жгут благовония и взрывают фейерверки, чтобы отпугивать злых духов, которые приходят, чтобы украсить урожай (для китайцев Новый год связан с началом посевных работ и является, в первую очередь, праздником весны).Chinese-New-Year

В последний день празднований китайцы зажигают на улицах красные фонари, носят ожерелья из мандаринов и традиционно собираются на семейные ужины. Китайцы верят, что в последний день Нового года за праздничном столом встречаются не только живые родственники, но и в виде духов — их покойные предки.kitaiskii-kovii-god-v-kitae.orig

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