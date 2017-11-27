Маша Ефросинина показала трогательное фото сына и мужа

Маша Ефросинина – телеведущая масштабного социально-развлекательного шоу «Сюрприз, сюрприз!», основательница Charity weekend, а еще – красивая и мудрая женщина, на которую хочется равняться. Но не стоит забывать, что, помимо этого, Маша также является любящей женой и заботливой мамой. Поклонникам сомневаться не приходится, ведь звезда регулярно делится в своих соцсетях искренними и добрыми фотографиями, на которых запечатлена повседневная жизнь ее семьи. Именно такими снимками в очередной раз порадовала Маша читателей своего Instagram.
Любимый муж, дочка-подросток, младший сын и собачка породы джек-рассел-терьер по кличке Ялта – в честь города, где Маша познакомилась с человеком, с которым впоследствии решила связать свою жизнь. Ведущая всегда находит время, чтобы поделиться фотографиями, которые раскрывают самые трогательные минуты ее жизни в окружении близких людей.
На днях Маша запостила снимок «своих парней» – мужа Тимура Хромаева и сына Саши. Простая черно-белая фотография, на которой эти двое не скрывают эмоции, за считаные минуты набрала сотни лайков.
На другом фото, опубликованном сегодня утром, изображена вся семья. И снова – настоящие чувства, искренность и непосредственность. Читайте также: Charity Weekend с Машей Ефросининой: как прошел «Здоровый день»?
В смысле, понедельник???😯😯😯😯 Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)
Вот еще несколько снимков из Instagram Маши, которые вряд ли могут оставить кого-нибудь равнодушным.
Наверняка , когда я попробую объяснить Александру , что в моем детстве были телефоны, на которые нельзя было сфотографироваться, поставить музыку, посмотреть мультик и покорчить рожицы в сториз, он подумает, что я «ку-ку». А я вот всё это хорошо помню , особенно бесконечное набирание «8» для выхода на «межгород»✌🏻 И не только я помню , да, @lana.takori ? Теперь это мой любимый свитер:) @tak.ori #takori #new #family #sundays
Когда круглосуточная неразлучность…и хочется больше #каникулы #мояНана Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)
Чувствую , желание у товарищей одинаковое …#family #sundays Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)
Вечная тема, вечный вопрос! Даже не знаю, стоит ли вообще сейчас это затрагивать ? Но на днях снова в компании прозвучало : «каааак можно так много работать, когда есть дети?» Мой ответ был и остаётся : «Можно и нужно! А детей необходимо любить и давать им это понять, много и без остатка … Они всё знают, всё понимают , всё чувствуют . А когда вырастают, то хотят гордиться вами . Их же Любовь к вам всегда будет безусловной . И точно не зависит от количества сменённых вами памперсов!» … и ещё проводить с ними каждую свободную минуту…и целовать …и тискать..и говорить , что они самые лучшие…. Детей нельзя избаловать любовью. Их можно искалечить отсутствием любви.. Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)
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