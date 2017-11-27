Маша Ефросинина показала трогательное фото сына и мужа

Маша Ефросинина – телеведущая масштабного социально-развлекательного шоу «Сюрприз, сюрприз!», основательница Charity weekend, а еще – красивая и мудрая женщина, на которую хочется равняться. Но не стоит забывать, что, помимо этого, Маша также является любящей женой и заботливой мамой. Поклонникам сомневаться не приходится, ведь звезда регулярно делится в своих соцсетях искренними и добрыми фотографиями, на которых запечатлена повседневная жизнь ее семьи. Именно такими снимками в очередной раз порадовала Маша читателей своего Instagram.

Любимый муж, дочка-подросток, младший сын и собачка породы джек-рассел-терьер по кличке Ялта – в честь города, где Маша познакомилась с человеком, с которым впоследствии решила связать свою жизнь. Ведущая всегда находит время, чтобы поделиться фотографиями, которые раскрывают самые трогательные минуты ее жизни в окружении близких людей.

На днях Маша запостила снимок «своих парней» – мужа Тимура Хромаева и сына Саши. Простая черно-белая фотография, на которой эти двое не скрывают эмоции, за считаные минуты набрала сотни лайков.

#МоиПарни💜🐒 Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) Ноя 24 2017 в 12:03 PST

На другом фото, опубликованном сегодня утром, изображена вся семья. И снова – настоящие чувства, искренность и непосредственность. Читайте также: Charity Weekend с Машей Ефросининой: как прошел «Здоровый день»?

В смысле, понедельник???😯😯😯😯 Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) Ноя 27 2017 в 2:02 PST

Вот еще несколько снимков из Instagram Маши, которые вряд ли могут оставить кого-нибудь равнодушным.

Когда круглосуточная неразлучность…и хочется больше #каникулы #мояНана Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) Ноя 1 2017 в 12:35 PDT

Отпросились у детей на выходные. И они стали мгновением #romantik #sundays Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) Окт 22 2017 в 11:09 PDT

Чувствую , желание у товарищей одинаковое …#family #sundays Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) Окт 15 2017 в 8:44 PDT

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исполни новогодние мечты детей вместе с Машей Ефросининой