На детском песенном конкурсе Евровидение-2017, который прошел в грузинской столице Тбилиси 26 ноября, победу одержала представительница России Полина Богусевич с песней «Крылья» получила 188 баллов.



Трех баллов до победы не хватило грузину Григолу Кипшидзе. Парень набрал 185 и занял второе место. На третьей позиции оказалась представительница Австралии Изабелла Кларк. Певица получила 172 балла.

Украинке Анастасии Багинской досталось седьмое место. За исполнение песни «Не останавливайся» юная певица получила 147 баллов.



Всего в финал детского Евровидения-2017 прошло 16 участников.

Добавим, что Европейский вещательный союз в Украине уже стартовал. Прием заявок на участие в конкурсе будет проходить до 15 января 2018 года.

Сейчас уже известны все 43 страны, которые будут принимать участие в Евровидении-2018, а также определены даты проведения полуфинала и финала песенного конкурса.