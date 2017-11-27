Европейский вещательный союз определился со страной, в которой будет проходить детское Евровидение-2018. По их мнению, самым лучшим местом для проведения 16-го песенного конкурса будет белорусская столица Минск. В ЕВС подчеркнули, что заявка от Беларуси впечатлила их больше всего.

Как известно, впервые детское Евровидение в Беларуси прошло восемь лет назад, в далеком 2010 году. Тогда песенный конкурс проходил в спортивном комплексе «Минск-Арена». Победу получил представитель Армении Владимир Арзуманян за исполнение песни «Мама».

Напомним, 26 ноября завершился финал Евровидения-2017, который прошел в грузинской столице Тбилиси. Победу одержала представительница России Полина Богусевич за песню «Крылья», набрав 188 баллов. Украинка Анастасия Багинская заняла седьмую позицию. Она получила 172 балла за исполнение композиции «Не останавливай».