Красивые и роскошные волосы – это всегда гордость любой девушки. Все мы знаем, что сырая погода, мороз, солнце очень портят наши волосы. Но не только эти факторы влияют на их состояние. Если они у вас тонкие и сухие, грубые на ощупь и посеченные, сильно ломаются при расчесывании – все это лишь указывает на то, что пора задуматься, чем их лучше укрепить и как сделать более живыми. С помощью масок, приготовленных в домашних условиях, можно восстановить поврежденные волосы, тем самым сделав их более густыми. С этой целью возьмите на заметку несколько полезных рецептов ниже.



Маски для сухих волос

Яично-медовая маска

1 желток

1 ч. л. меда

1 зубчик чеснока

Чеснок растереть до кашеобразного состояния, смешать с желтком и медом. Наносить на волосы и кожу головы примерно на 2–3 часа. После смыть. Действует как средство для стимуляции роста волос.

Маска против ломкости на основе кефира

3 ст. л кефира

1 желток

1 ч. л. касторового масла

Смешать все ингредиенты, продержать на волосах ровно час, после чего смыть. Такая маска поможет справиться с ломкостью волос, но не ожидайте результатов с первого применения.

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Маски для жирных волос

Белковая маска

1 белок яйца взбить в пышную пену. Затем нанести его на голову и оставить до полного высыхания. После смыть теплой водой. Белок придает волосам силу и помогает контролировать выработку лишнего подкожного сала.

Маска на основе алоэ

1 ст. л. мякоти алоэ

1 ст. л. сока лимона

1 ст. л. меда

Смешиваем все до однородной массы, данную смесь втираем только в корни волос и оставляем на 40 минут.

Маска для поврежденных и окрашенных волос

На основе натуральных масел

Чтобы приготовить маску, возьмите любое натуральное масло. Это может быть оливковое, льняное, кокосовое, кунжутное, масло виноградных косточек и т. д. Эти масла можно смешивать между собой, добавлять в них масляные витамины, а также просто использовать в чистом виде. Предварительно необходимо нагреть маску до 40–45 градусов. Нанести на сухие волосы и оставить на 30 минут, после чего смыть.

Народные средства для укрепления волос помогают практически всегда, если, конечно, не использовать фен, утюжки для укладки или вообще кардинально не менять свой цвет волос.

Мы также подготовили несколько простых советов, которые в дальнейшем помогут вам поддерживать волосы в хорошем состоянии:

Совет № 1. Питание

Необходимо употреблять больше продуктов с витаминами А, В, С и Е – это поможет сделать волосы более густыми и здоровыми. При необходимости можете пропить курс специальных витаминов для укрепления и роста волос.

Совет № 2. Не утяжеляйте волосы

Переизбыток средств для укладки волос утяжеляет их и делает неухоженными. Старайтесь не использовать пенки и муссы, а также лаки. Но если вы все-таки не можете обойтись без них, то подумайте о том, чтобы данная косметика подходила именно вашему типу волос.

Совет № 3. Частое мытье головы

Вопреки тому, что существует множество шампуней для ежедневного использования, не нужно каждый день мыть голову. Это наносит вред вашим волосам, поскольку начинает вырабатываться больше кожного жира, и волосы становятся жирными и некрасивыми.

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