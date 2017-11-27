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Телеканал СТБ / Без цензуры: как живет десятка лучших вне кухни «МастерШеф»-7?

Без цензуры: как живет десятка лучших вне кухни «МастерШеф»-7?

Телеканал СТБ

Во вторник, 28.11.2017, телезрителей ожидает 27 выпуск «МастерШеф»-7. На 14-й неделе Дмитрий Горовенко застанет десятку лучших врасплох, приоткрыв тайны их жизни всей стране. Что еще вы увидите в свежем выпуске проекта – узнайте в материале!

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На «МастерШеф»-7 осталось всего десять кулинаров-аматоров. 14-я неделя станет для них особенной, тем более, начавшись с весьма интересного события – к ним в гости пожалует Дмитрий Горовенко. Участники предстанут перед зрителями в ином образе – без цензуры, грима и даже некоторых вещей. С какой целью судья проекта постучится в дверь каждого из них?

троцкий

Найдется место в 27 выпуске проекта и… ревности! Почему приготовление бургеров Женей закончится выяснением отношений с Лизой? И не помешают ли эмоции справиться с заданием недели?

без цензуры

Как судьи будут испытывать кулинаров-аматоров «МастерШеф»-7? И кто окажется под угрозой вылета? Смотрите во вторник, 28 ноября, в 20:00 в 27 выпуске «МастерШеф»-7 на СТБ.

Видеоанонс 27 выпуска проекта «МастерШеф»-7 смотрите прямо сейчас!

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