Ноябрь уже на исходе, а значит, пора готовиться к зимним праздникам и продумывать свои планы. Тем более, что Новый год 2018 в Киеве подарит много возможностей для веселого и незабываемого празднования. Вы все еще не знаете, куда пойти на новогодние праздники 2018 в Киеве? Афиша мероприятий на Новый год в нашем материале сориентирует вас и поможет определиться с выбором.

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Со 2 по 29 декабря состоится VII Праздник новогодней игрушки, который будет проходить в Центре украинской культуры и искусства. На выставке будут показаны традиции, обычаи и атрибуты, характерные именно для украинского Рождества и Нового года.

Вход на выставку свободный. Участие детей в мастер-классах бесплатно.

19 декабря, в день Святого Николая, состоится торжественное открытие главной елки страны, которую украсят 3,6 км неоновых гирлянд. А за елкой будет представлена инсталляция из 33 км гирлянд в виде амфитеатра под звездным небом.

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С 19 декабря по 14 января запланирован масштабный культурно-художественный проект «НеоРік на Софії», в рамках которого будут проходить такие мероприятия:

фестиваль иллюминации с особыми арт-объектами;

новогодняя ярмарка на Владимирском проезде, где можно будет купить сувениры, горячую еду и напитки;

аттракционы на Михайловской площади (детская цепочная карусель, туннель желаний, горка, колесо обозрения, выставка ледяных скульптур);

12 концертов с участием эстрадно-симфонических оркестров и украинских поп-звезд.

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В ночь на 1 января на Софийской площади пройдет праздничный концерт с участием симфонического оркестра и диджеев, которые представят украинские народные песни в современной обработке. Также киевлян и гостей города ждет сюрприз от организаторов.

С 15 декабря по 30 января пройдет фестиваль “Ледниковый период” на “Співочому полі” со множеством развлечений для детей и взрослых. Вы сможете покататься на тюбингах и санях, запряженных хаски, посетить контактный зоопарк и детские аттракционы, увидеть цветочные композиции во льду и снежные фигуры. Кроме того, на территории фестиваля будут работать фотозоны, теплые палатки, фуд-корты и сувенирные лавки.

Стоимость билета: 50 грн (с учетом сноутюбинга).

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С 16 декабря по 14 января будет работать парк развлечений “Зимова Країна на ВДНГ”, на котором представят более 20 развлекательных локаций для взрослых и детей. Там вы сможете посетить резиденцию Деда Мороза, тюбинговые горки, каток, выставку ледяных скульптур, контактный зоопарк и многое другое.

Вход на территорию парка бесплатный. Но будут также и платные зоны, расчет за которые будет проводиться только с помощью банковских карт.

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Отдельно выделим, что на территории ВДНГ также состоится показ рождественского 3D-шоу “Вартові Мрій”, которое перенесет вас в настоящую зимнюю сказку.

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