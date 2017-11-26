«Хата на тата»-6 выпуск 12: как закончится история о многодетном отце

Уже завтра, 27 ноября, в выпуске 12 «Хата на тата»-6 вы увидите продолжение истории о многодетном отце Валерии Грабовенко. Неделя без жены будет невыносимой не только для папы, но и для его пяти дочерей. Девочки будут в шоке от предстоящих заданий.

В прошлом выпуске вы узнали, как Валерий Грабовенко справился с графиком жены. А завтра папе предстоит самое сложное — выполнить все задания «Хата на тата»-6 . Нелегко будет и дочерям Валеры, ведь им придется неделю прожить без гаджетов. Чтобы облегчить страдания девочек, горе-отец отвезет их на шоппинг, о чем очень быстро пожалеет.

Сможет ли Валера отучить материться 6-летнюю Владу и удасться ли ему из 19-летней пацанки Леры воспитать леди всего за пару дней?

Смотрите выпуск 12 «Хата на тата»-6 уже завтра в 20:00 на телеканале СТБ!