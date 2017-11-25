Готовясь к путешествию, одним из главных факторов, определяющих страну для поездки, является визовый вопрос. Для того чтобы вы не заморачивались, а также не тратили много времени на поиски, мы сделали подборку стран, с которыми Украина имеет безвизовый режим. Кроме того, здесь вы найдете список стран, в которых визу получают по прибытию, а также перечень стран, для которых визу необходимо оформлять предварительно. Подробнее – в материале.

Безвизовые страны для Украины

Страны с ограниченным сроком пребывания – до 90 дней:

Азербайджан

Албания

Антигуа и Барбуда

Аргентина

Армения

Беларусь

Бразилия

Гаити

Гватемала

Гондурас

Доминиканская Республика

Израиль

Казахстан

Киргизия

Коста-Рика

Македония

Молдова

Монголия

Намибия

Никарагуа

Палестина

Панама

Парагвай

Российская Федерация

Сент-Китс и Невис

Таджикистан

Турция

Узбекистан

Черногория

Чили

Эквадор

Страны с ограниченным сроком пребывания – до 30 дней:

Босния и Герцеговина

Бруней

Вануату

Индонезия

Катар

Малайзия

Свазиленд

Сербия

Сейшельские острова

Сент-Винсент и Гренадины

Ямайка

Кроме того, максимальный срок пребывания в Барбадосе 28 дней, в Гонконге (Китай) 14 дней, в Доминике 21 день, в Перу 183, а в Грузии 365.

Список безвизовых стран для Украины в Европе

Хотя Совет министров Евросоюза принял решение о предоставлении Украине безвизового режима 11 мая, фактически он заработал 11 июня 2017 года. В данный момент украинцы имеют возможность посещать 34 европейские страны, не мучаясь с оформлением визы. Все эти страны можно посещать при наличии биометрического паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Безвизовые страны Европы для Украины:

Австрия

Андорра

Бельгия

Болгария

Ватикан

Венгрия

Германия

Греция

Дания

Испания

Италия

Кипр

Латвия

Литва

Люксембург

Мальта

Монако

Нидерланды

Польша

Португалия

Румыния

Сан-Марино

Словения

Словакия

Финляндия

Франция

Хорватия

Чехия

Швеция

Эстония

Норвегия

Швейцария

Исландия

Лихтенштейн

Что необходимо знать о безвизовом режиме со странами Европы

Безвизовый режим действует только для краткосрочных поездок на период до 90 дней.

Для въезда в страны Шенгена обязательно нужен биометрический загранпаспорт.

По прибытию на пункте пропуска могут спросить цель поездки, а также сколько времени вы планируете пробыть в стране.

Также нужно иметь с собой документы, которые подтвердят цель вашей поездки. Это могут быть приглашения от граждан этой страны, билеты на мероприятия, бронирование гостиницы…

Кроме того, безвизовый режим не дает право на трудоустройство!

Список стран, в которых украинцы получают визу по прибытию

Список стран, в которых виза оформляется в аэропорту. Однако для некоторых из них, оформление визы нужно предварительно согласовать с иммиграционной службой.

Бангладеш

Боливия

Бурунди

Бутан

Вьетнам

Гана

Гвинея-Бисау

Гренада

Джибути

Египет

Замбия

Иран

Иордания

Кабо-верде

Коморские острова

Кувейт

Лаос

Ливан

Маврикий

Мадагаскар

Мали

Мальдивы

Макао

Мозамбик

Непал

Палау

Руанда

Сан-Томе

Суринам

Восточный Тимор

Таиланд

Танзания

Того

Тонга

Тувалу

Тунис

Уганда

Фиджи

Список стран, для въезда в которые украинцам нужно получать электронную визу

Визы в страны со списка оформляются в режиме онлайн. Чаще всего это делается на правительственных сайтах или сайтах иммиграционных служб страны, в которую планируете визит. Копию электронной визы или ее распечатанный вариант вместе с паспортом придется предъявить во время пограничного контроля.

Австралия

Индия

Камбоджа

Кения

Кот-д’Ивуар

Мексика

Новая Зеландия

ОАЭ

Сенегал

Сент-Люсия

Шри-Ланка

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