«Один за всіх»-10: что ждет зрителей в тринадцатом выпуске

Уже завтра в эфир телеканала СТБ выйдет 13 выпуск остросоциального проекта «Один за всіх»-10. Героям и гостям программы предстоит разобраться, как возникли отношения между несовершеннолетней девушкой и мужчиной, который почти на 10 лет старше нее. Несмотря на то что сейчас Света находится на 8-ом месяце беременности, связь с возлюбленным она больше не поддерживает. Что произошло и почему близкие девушки считают, что ей грозит опасность? Подробнее – в материале.

Героиней выпуска проекта «Один за всіх» стала 15-летняя Света из Запорожской области. Сегодня она вынуждена скрываться в другом городе от 24-летнего Эмиля – отца своего будущего ребенка. По словам матери девочки, парень в течение года издевался над ее дочерью, а за любые попытки препятствовать жестокому обращению угрожал семье Светы расправой. Свое поведение Эмиль оправдывает глубокими чувствами, которые испытывает к несовершеннолетней возлюбленной и их будущему ребенку. Молодой мужчина категорически против того, чтобы его сын рос без отца, ведь не понаслышке знает, каково это.

Считает ли Света, что общение с Эмилем способно навредить ей? Есть ли в произошедшем вина ее матери? Готов ли будущий отец до конца бороться за право построить счастливую семью?

Смотрите уже завтра в 21:20 в 13 выпуске «Один за всіх»-10

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