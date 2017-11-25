Сегодня, 25 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов. Начиная с 1998 года памятная дата приходится на четвертую субботу ноября. Узнайте больше об истории и фактах трагического периода украинской истории в нашем материале!

Мы подготовили для вас 10 фактов, которые расскажут о памятной дате больше:

1. День памяти жертв голодоморов начали отмечать в 1998 году, согласно указу Президента Украины Леонида Кучмы от 26 ноября 1998 года.

2. История названия даты имела свои коррективы: в 1998 году памятное чествование имело название «День памяти жертв голодоморов» (указом Леонида Кучмы), в 2000 году — «День памяти жертв голодомора и политических репрессий» (указом Леонида Кучмы), в 2004 году — «День памяти жертв голодоморов и политических репрессий» (указом Леонида Кучмы) и последнее изменение названия были сделаны в 2007 году, под руководством Виктора Ющенко дата была переименована в «День памяти жертв голодоморов».

3. Относительно количества погибшего населения на территории Украины, во времена голода, ведутся дискуссии и на сегодняшний день. По данным Института истории Украины на 2015 год, число жертв составило 3, 9 млн человек и 0,6 млн — снижение рождаемости в силу трагических событий. По иным данным, жертвами голодомора в 1932-33-х годах стали до 7 миллионов человек.

4. Периоды голода 1921-1923-х годов и 1946-1947-х за пределами Украины не обрели широкого признания, поэтому голодомором они называются преимущественно в научных исследованиях.

5. Первые десять лет мероприятия почтения памяти проходили на Михайловской площади.

6. В 2008 году состоялось открытие мемориала памяти жертв голодоморов на Украине, после чего именно это место стало знаковым для мероприятий и чествований памяти погибших.

7. В 16:00 ежегодно проходит общенациональная минута молчания в память о страшных событиях нашей истории. Также с 2005 года проходит акция «Зажги свечу», в рамках которой все желающие почитают память умерших, поставив свечу возле памятника жертвам, а также на своем подоконнике.

8. В 2006 году украинский парламент официально признал Голодомор геноцидом украинского народа.

9. В 2008 году Папа римский Бенедикт XVI в Ватикане почтил память жертв голодомора на Украине, а также в других регионах бывшего СССР, поприветствовав украинских паломников на украинском языке.

10. По данным на 2009 год, голод 1932-1933-х годов в Украинской ССР геноцидом признали 17 государств.

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