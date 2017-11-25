«Битва экстрасенсов»-17: с какими испытаниями столкнутся участники в девятом выпуске

«Битва экстрасенсов»-17 выпуск 9 уже завтра появится на телеэкранах. Самый мистический проект страны продолжит удивлять зрителей шокирующими расследованиями, а также тайнами гостей, которые участники раскроют во время испытания. В этот раз ясновидящим предстоит не только заглянуть в судьбы героинь программы, но и дать ответы на вопросы с подвохом! Кроме того, ясновидящие расследуют таинственную историю двух девушек. Подробнее — в материале.

Участники 17 сезона продолжают борьбу за звание сильнейшего ясновидящего страны. В первом испытании экстрасенсы попытаются выяснить, кто из четырех незнакомцев потерял свою вторую половинку. Однако речь пойдет вовсе не об амурных делах… Участникам предстоит не только правильно ответить на вопрос, но и вычислить подвох в задании. Но почему Антон Гречишников откажется выходить на площадку к героям программы?

После первого испытания экстрасенсы расследуют таинственную историю двух девушек. Юлия и Виктория — лучшие подруги, которых зачастую принимают за сестер. Они настолько близки, что разделили друг с другом не только радость и беды, но и один дом. Однако в последнее время девушки начали замечать, что их жизни очень похожи. Изначально это их даже умиляло, ведь речь шла лишь о безобидных совпадениях. Но год назад зеркальность судеб превратилась в трагедию! Обе девушки овдовели.

А в скором времени умерла сестра Виктории. Теперь Юлия, у которой также есть сестра, не находит себе места. Участникам «Битвы экстрасенсов» предстоит не только выяснить кто виноват в смертях молодых людей, но и спасти от этой участи младшую сестру Юлии.

Смогут ли экстрасенсы помочь девушкам? Найдут ли подвох в заданиях? Что заставит плакать ведущую?

Смотрите уже завтра в 19:00 в девятом выпуске «Битвы экстрасенсов»-17!