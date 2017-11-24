В субботу, 25 ноября телеканал СТБ покажет сериал «Красные браслеты». Это адаптация популярного каталонского проекта «Polseres vermelles», созданием которой занимались FILM.UA и АВК-продакшн.

История жизни обычных подростков, которым хочется жить, дружить, влюбляться. «Браслетам» же приходится быстрее повзрослеть, так как они знают, что такое операционный стол, метастазы, смерть товарищей, но им нужно прожить эту больничную жизнь и идти дальше, жить среди здоровых людей наравне с ними.

По сюжету 14-летний Олег, который уже два года лечится от рака, решает организовать в больнице компанию, команду, бригаду — клан. У парня есть рецепт идеального клана: в его составе обязательно должны быть: лидер, второй лидер (тот, кто мог бы стать лидером в отсутствие такового), незаменимый (тот, без кого клан перестал бы существовать), умник, красавчик и девчонка. За несколько дней Олег сколачивает банду «Красные браслеты», и жизнь всех ее участников меняется, как и они сами.

«У нас такая тема, в которой можно утонуть. Мы сознательно уходим от всего, что могло бы выбить в слезу у зрителя или тем более вызывать шок. Мы стараемся сохранить легкость, ненавязчивость по отношению к зрителю», – комментирует режиссер фильма и соавтор сценария Наталья Мещанинова. Автор сценария испанских «Браслетов» и главный идеолог проекта Альберт Эспиноза, как и его герои, в детском возрасте лишился ноги во время лечения рака. Ребенком он провел много времени в больнице, и историю «браслетов» написал по собственным воспоминаниям. Каталонский сериал Polseres Vermelles вышел на экраны в 2011 году и пережил уже девять адаптаций по всему миру. В феврале 2014 года стартовала премьера итальянской адаптации, а в сентябре состоялась премьера американской версии, исполнительным продюсером которой стал Стивен Спилберг.

Не пропустите в субботу с 07:00 до 19:00 все серии сериала «Красные браслеты» на СТБ.

