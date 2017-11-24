На работу мы ходим пять дней в неделю, и даже вечером нам редко когда удается отдохнуть – нужно купить продуктов, приготовить ужин, заняться уборкой и другими домашними хлопотами. Поэтому свои законные выходные стоит провести так, чтоб позитивного заряда энергии хватило до следующих субботы-воскресенья. Редакция сайта СТБ подготовила для вас афишу мероприятий, куда можно пойти на выходных 25–26 ноября.

Выставка «Зле дівча та дещо ще» Дмитрия Гапчинского

Ограничение по возрасту: 18+

С 25 ноября

Gapchinska Art Studio, ул. Михайловская, 16

Каждый украинец знаком с творчеством семьи Гапчинских. В этом году свою новую коллекцию зрителям представит муж Евгении Дмитрий. Его выставка «Зле дівча та дещо ще» поможет вам поближе познакомиться с современным украинским искусством. Вы с головой окунетесь в творческий мир художника, наполненный яркими эмоциями и новыми картинами. По-настоящему интересная экспозиция, местами даже интимная, точно никого не оставит равнодушным.

«Антистресс Фест 2017»

25 ноября, начало в 12:00

ТРЦ «Мармелад»

«Антистресс Фест» объявляет реванш осенней депрессии! В ТРЦ «Мармелад» все желающие смогут попробовать различные варианты борьбы с плохим настроением – от занятий йоги до битья посуды. Это хорошая возможность зарядиться позитивной энергией и набраться сил для новой рабочей недели.

В программе вас ждет: битье тарелок, километры сладкой ваты, игра на барабанах. Вы также сможете принять участие в боях подушками, выйти из зоны комфорта, получить советы от психологов, заняться йогой и медитацией, расслабиться через арт-терапию и многое другое.

Черный маркет на «Всі. Свої»

24–26 ноября 10:00–20:00

ул. Десятинная, 12

По случаю Черной пятницы маркет «Всі. Свої» зазывает жителей столицы на колоссальную распродажу! Вас ждет большой выбор верхней одежды, обуви, шапок и шарфов, перчаток, свитшотов и тому подобное по очень большим скидкам.

На черном маркете предоставлены все удобства для гостей, тематическая зона, 50 примерочных и 100 зеркал, а также свободный доступ к Wi-Fi. Все на шопинг! Берите близких, родных, друзей и спешите обновить свой гардероб.

Выставка «Воображаемый путеводитель. Япония» в «Мистецькому Арсеналі»

9 ноября – 17 декабря

11:00–20:00

Цена билета: 60 грн

Сотни художников и поэтов создали миллионы полотен, написали целые легенды и песни об этой загадочной стране. На выставке представлены работы японских художников, экспонаты из ведущих украинских музеев и частных коллекций. Это полотна, поэзия, современное искусство. Вы увидите китайско-японское наследие с характерными местными традициями, сможете познакомиться с другими течениями, такими как yamato-e и emakimono, а также с самым популярным стилем японского искусства ukiyo. Все это вы увидите на выставке «Воображаемый путеводитель. Япония».

В Кинотеатре «Киев» фильм-выставка «Винсент Ван Гог — Новый взгляд»

25 ноября

Цена билета: 150 грн

Фильм подготовлен к 125-летию со дня смерти одного из самых гениальных художников всех времен. Зрители заново окунуться в богатейшую коллекцию работ признанного живописца, а также узнают о новых исследованиях творчества нидерландского художника, проведенных сотрудниками Музея Ван Гога.

Несмотря на то что трагическую историю Ван Гога знают практически все, режиссерам фильма все-таки удается раскрыть неизвестные подробности создания легендарных полотен. Зрители погрузятся в то время, когда начинали зарождаться художественные направления и бушующая жизнь художников 20 века дала виток для развития новой живописи.

Фильм показан на английском языке с украинскими субтитрами.

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