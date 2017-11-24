Важность знания английского языка в современном мире трудно переоценить. Он является международным и позволяет людям понимать друг друга, независимо от национальности и места проживания. Именно поэтому вопрос обучения английскому ребенка особенно актуален. Ведь известно, что чем раньше начать изучать язык, тем быстрее и эффективнее можно добиться превосходных результатов.
Родители, которые хотят, чтобы ребенок говорил не только на родном языке, но и на английском, часто сомневаются, с какого возраста лучше всего начать обучение. Специалисты сходятся во мнении, что приступать можно буквально с пеленок. Не стоит понапрасну беспокоиться, будто изучение второго языка с первых лет жизни способно привести к перегрузкам. Многочисленные исследования подтверждают обратное. Иностранный язык не только быстрее и легче усваивается в детском возрасте, но также способствует умственному развитию ребенка, улучшает память и реакцию. Доказано, что из малышей-билингвов вырастают целеустремленные личности с более гибким умом и активной жизненной позицией. Кроме того, свободное владение языком открывает гораздо более широкие перспективы в плане построения карьеры. Если это убедило вас в необходимости начать изучение английского с ребенком прямо сейчас, самое время рассмотреть основные принципы и разработать стратегию.
Методики изучения английского языка для детей
Наиболее эффективный способ выучить иностранный язык в любом возрасте – так называемое погружение в среду. В процессе коммуникации английский усваивается естественно, без необходимости часами сидеть за учебником. Хорошо если кто-то из родителей или, например, няня свободно владеет языком. В вашей семье никто не говорит на английском, а нанять иностранную гувернантку нет возможности? Не беда. Мы подскажем несколько действенных альтернатив.
- Игры. Изучение языка в игровой форме – идеальный вариант для дошкольника. Помимо настольных игр, существует большое количество бесплатных приложений, которые помогают малышу запоминать новые слова и словосочетания. Главное, чтобы маленькому ученику было интересно и весело: на эмоциональном подъеме ребенок усваивает информацию значительно лучше.
- Мультфильмы. Анимационное кино может восполнить недостаток общения с носителями языка, о котором мы говорили в начале. Ведь что важно? Слушать и слышать иностранную речь, распознавать и повторять. В репликах героев мультфильмов для детей дошкольного возраста нет сложных слов, грамматики и сленга – только базовая лексика.
- Языковые школы. Уже в возрасте 3–5 лет обучение вашего ребенка английскому можно доверить профессионалам. Подойдут как индивидуальные, так и занятия в небольших группах. Кстати, соревновательные и командные игры позволяют завладеть вниманием малыша, а также учат взаимодействовать с другими детьми.
Принципы изучения английского языка с ребенком
Вне зависимости от выбранного метода обучения английскому, важно придерживаться простых правил.
- Последовательность. Не стоит стремиться охватить сразу все или, наоборот, уделять повышенное внимание какому-то одному аспекту. Грамматика, живое общение и чтение одинаково важны для того, чтобы освоить язык. Так, одно только зазубривание правил без практики не позволит ребенку заговорить на английском.
- Систематичность. Уделяйте достаточно времени занятиям, даже если они полностью проходят в игровой форме. Рекомендуется выделять не менее 20 минут каждый день.
- Грамотный подход. Берите во внимание возраст вашего чада. К примеру, после 6 лет подход к изучению английского языка должен стать более структурированным. Чем старше ребенок, тем лучше у него развиты память и воображение. Школьнику можно смело предлагать больше логических игр.
- Заинтересованность родителей. Для маленького ребенка мама и папа – основной мотиватор. Если вы сами не будете стремиться понять язык и увлекательно преподнести информацию ребенку, вряд ли получится вызвать у него желание учиться. Не менее важно хвалить и поощрять сына или дочку.
Надеемся, что наши советы помогут выбрать оптимальную стратегию изучения английского с ребенком. Успехов в учебе!
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