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Телеканал СТБ / «Х-фактор»-8 выпуск 13: на третьем прямом эфире прозвучат лирические украинские песни

«Х-фактор»-8 выпуск 13: на третьем прямом эфире прозвучат лирические украинские песни

Телеканал СТБ

Уже завтра, 25.11.2017, зрители увидят выпуск 13 «Х-фактор»-8! Третий прямой эфир будет посвящен лирической украинской музыке, а звездный гостем шоу станет группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. 

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Этот субботний вечер Х будет лирическим. Десять лучших финалистов «Х-фактор»-8 подготовят трогательные композиции на украинском языке и попробуют достучаться до каждого сердца. Зажигательная группа «Каблуками по брусчатке» удивит чувственным исполнением, а рокеры «Yurcash» по-новому представят народную песню.

Также на третьем прямом эфире выступят яркие участники седьмого сезона — группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Парни исполнят два хита —  «Тону» и «Най би вже весна».

Кто же распрощается с мечтой навсегда и покинет шоу?

Смотрите завтра, 25 ноября, третий прямой эфир «Х-фактор»-8 в 19:00 на телеканале СТБ!