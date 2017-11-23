«Сюрприз, сюрприз!»: за что Настя Каменских поблагодарит смелую школьницу

В пятницу, 24.11.2017, «Сюрприз, сюрприз!» продолжит самую добрую традицию этой осени – награждать душевных украинцев, которые заслуживают воплощения мечты. Частью проекта также станет артистка, судья вокального шоу «Х-фактор»-8 Настя Каменских. За что звездная красавица поблагодарит юную школьницу? С какими героями познакомит тринадцатый выпуск проекта? Узнайте сейчас!

Не задумываясь о благодарности или собственной безопасности, герои «Сюрприз, сюрприз!» совершают невозможное, чтобы помочь тому, кому это необходимо. К примеру, маленькая Настя приняла решение за секунду, когда увидела, что маленький щенок оказался в кипятке. Она спасла друга своими руками, а также…обрела насмешки и издевательства одноклассников. За смелый поступок ее поблагодарит Настя Каменских! Какой невероятный подарок ожидает директора интерната, который стал отцом для 140 детей? Чем вознаградится настоящая мужская дружба, выдержанная временем и сложными обстоятельствами? Какая мечта отважного таксиста воплотится в жизнь? И что подарят священнику, преподающему айкидо?

Не пропустите выпуск самого доброго проекта страны «Сюрприз, сюрприз!» 24.11.2017, в 20:00, на СТБ.