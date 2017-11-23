Самый позитивный украинский артист DZIDZIO представил клип на песню «Вихідний». Идея создания этого видео традиционно принадлежит самому музыканту. На это его вдохновили поиски графического дизайнера, которые он ранее объявил в своих соцсетях.

Режиссером нового клипа DZIDZIO является Леонид Колосовский. Это первая совместная работа артиста и клипмейкера, но им это не помешало найти общий язык и подружиться с первых минут знакомства.

В основе сюжета лежит история о талантливом и креативном дизайнере, который любит немного побездельничать, и откладывает важные заказы до самого дедлайна. В то время, пока он отдыхает и развлекается дома, в офисе вся команда креативного агентства во главе с Шефом проводит «мозговой штурм» и пытается выполнить срочное задание от очень серьезного заказчика. Но без Дзидзьо им это никак не удается.

В клипе «Вихідний» Дзидзьо впервые покажет новых участников группы — крыжовник и Румбамбара. Кроме того, в качестве Шефа в клипе впервые снялся настоящий продюсер DZIDZIO — Анатолий Безух.

Съемки длились около 30 часов, а декорации комнат и офиса специально строили 3 дня.

Как разрешится эта ситуация — смотрите в клипе DZIDZIO «Вихідний»:

