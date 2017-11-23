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Телеканал СТБ / DZIDZIO – «Вихідний»: премьера клипа для тех, кто хочет отдохнуть

DZIDZIO – «Вихідний»: премьера клипа для тех, кто хочет отдохнуть

Телеканал СТБ

Самый позитивный украинский артист DZIDZIO представил клип на песню «Вихідний». Идея создания этого видео традиционно принадлежит самому музыканту. На это его вдохновили поиски графического дизайнера, которые он ранее объявил в своих соцсетях.1

Режиссером нового клипа DZIDZIO является Леонид Колосовский. Это первая совместная работа артиста и клипмейкера, но им это не помешало найти общий язык и подружиться с первых минут знакомства.

В основе сюжета лежит история о талантливом и креативном дизайнере, который любит немного побездельничать, и откладывает важные заказы до самого дедлайна. В то время, пока он отдыхает и развлекается дома, в офисе вся команда креативного агентства во главе с Шефом проводит «мозговой штурм» и пытается выполнить срочное задание от очень серьезного заказчика. Но без Дзидзьо им это никак не удается.

В клипе «Вихідний» Дзидзьо впервые покажет новых участников группы — крыжовник и Румбамбара. Кроме того, в качестве Шефа в клипе впервые снялся настоящий продюсер DZIDZIO — Анатолий Безух.

Съемки длились около 30 часов, а декорации комнат и офиса специально строили 3 дня.

Как разрешится эта ситуация — смотрите в клипе DZIDZIO «Вихідний»: