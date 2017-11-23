С 16 декабря в «Концерт-холле ВДНГ» уже традиционно будет идти рождественское 3D-шоу для всей семьи «Вартові Мрій» от телеканала СТБ и компании StarLight Entertainment.

Талантливейшие танцоры, акробаты, гимнасты – финалисты популярных телевизионных талант-шоу – вновь соберутся на одной сцене. А современные 3D-технологии позволят каждому зрителю с головой окунуться в волшебство доброй рождественской сказки. Главным хореографом-постановщиком шоу в этом году стал Евгений Кот. Он также исполнит на сцене роль главного злодея – Дракона. Идея «Вартових Мрій» принадлежит режиссеру Константину Томильченко и директору творческого объединения СТБ Тале Онищук.

«Это лучший танцевальный спектакль с элементами 3D, который был поставлен в Украине, – уверен Евгений Кот. – Я слышал очень много восторженных отзывов звезд, которые посетили «Вартові Мрій», и людей, которые посмотрели наше шоу после того, как побывали на рождественских шоу за границей. Более того, некоторые наши иностранные коллеги не могут поверить в то, что шоу сделано в Украине! А это на самом деле так: мы сами придумали эту сказку и ее героев, сами ее поставили, разработали декорации и спецэффекты».

В основе сюжета лежит история бездомного мальчика Макса, который в канун Рождества встречает волшебного Кота – Хранителя Мечты. Вместе они везут волшебную звезду, преодолевая множество трудностей, ведь ее хочет похитить злой Дракон. По пути они встречают добрых фей и могучих рогатигров, которые помогают им сохранить звезду от злодея. Саундтрек к внеэфирному проекту СТБ написал Дмитрий Шуров, музыкант и солист Pianoboy. В этом году главную роль будут исполнять сразу два юных таланта: 11-летний Никита Малаки (участник «Танцюють всі!»-9) и 12-летний Влад Святой (финалист «Україна має талант. Діти»-2). Юные артисты по очереди будут воплощать на сцене образ главного героя Макса.

Рождественское 3D-шоу «Вартові Мрій» будет идти с 16 декабря по 14 января в Киеве в «Концерт-холле ВДНГ» (пр-т Академика Глушкова, 1).