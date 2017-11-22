«Зважені та щасливі»-7: с какими испытаниями столкнутся участники в тринадцатом выпуске

«Зважені та щасливі»-7 выпуск 13 уже завтра появится на телеэкранах. Неделя начнется для участников с приятной новости. Пары наконец-то смогут сменить спортивную форму на изысканные наряды, ведь их ждет День красоты! Но не все так просто… Чтобы заполучить желанное, парам придется приложить максимум усилий! Ведь то, как они будут выглядеть — напрямую зависит от испытания! Подробнее — в материале.

Условия испытания мужчины и женщины услышат отдельно друг от друга. Участникам придется выбрать один из четырех стилей (джаз, рок, диско, рок-н-ролл) не согласовывая его со своей половинкой. Но это еще не все! Каждый из участников должен запомнить по три атрибута выбранного стиля, доплыть на шатких платформах до середины озера и надеть соответствующий атрибут на своего партнера. Совпадет ли стиль у Марты и Андрея? Сможет ли Максим преодолеть свой страх глубины ради вожделенного наряда для любимой? Кому удастся заработать бонус ко взвешиванию?

Ну и конечно же — фантастический День красоты, на котором сюрпризом для участников станут не только новые образы друг друга, но и встреча с родными. У мамы Русланы перехватит дыхание, ведь ее дочь уже давно не была такой стройной. Максим впервые в жизни услышит от отца слова восхищения. Дочь Натальи не поверит своим глазам, когда увидит принаряженную маму, сбросившую 30 килограммов. А Андрей Марнауз не сдержит слез, когда после 3-месячной разлуки наконец-то увидит свою дочь!

Неделя перевоплощений! Смотрите уже завтра в 20:00 на СТБ

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