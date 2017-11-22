Настя Каменских (NK) написала песню на украинском языке для певицы RUTA

Судья «Х-фактор»-8 Настя Каменских, которая недавно заявила о старте сольной карьеры под сценическим именем NK, написала песню на украинском языке с названием «Очі» для певицы RUTA, бывшей бэк-вокалистки известной группы «Потап и Настя» Евгении Червоножко.

Женя решила начать сольную карьеру еще летом, первым шагом к которой стало участие в вокальном шоу «Х-фактор», где в 8 сезоне в роли судьи и наставницы выступила именно Настя Каменских.

«Я давно писала песни как на украинском, так и на английском, но раньше не была готова выпустить их. И вот это время настало: прекрасная вокалистка, талантливый саунд-продюсер, и я почувствовала, что сейчас как раз тот момент. Для меня это новый творческий опыт — публично выступить в роли автора песни и, знаете, мне очень понравилось. Украинский звучит настолько искренне и мягко, тем более в исполнении такой талантливой певицы как RUTA. Это однозначно песня для души», — отметила Настя Каменских.

Вместе с тем, на шоу также образовался творческой союз Жени (RUTA) и Анны Корсун (MARUV), еще одной участницы шоу «Х-фактор»-8.

«Знаете, когда три женщины берутся за создание песни, возникает магия. Я искренне благодарна нереально талантливой певице Насте Каменских за такой проницательный текст, MARUV за нежную и одновременно мистическую мелодию, которая манит, словно это песня таинственных сирен. Надеюсь, что слушателям понравятся наши «Очі», — добавила исполнительница песни RUTA.

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