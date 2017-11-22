Согласно лунному календарю садовода-огородника на ноябрь 2017, главной работой на участке станет подготовка растений к зиме. Наш лунный посевной календарь садовода на ноябрь, составленный с учетом фаз Луны, точно определит, какие дни следует посвятить таким важным манипуляциям. Подробнее читайте в нашем материале.

В конце осени опытные земледельцы обычно проводят финальные работы в саду и огороде. Сюда относим: подзимний сев, защиту от мороза и грызунов, побелку деревьев, уничтожение гнезд насекомых, финальные работы на винограднике, сбор последних плодов.

Смотрите также: Огород на балконе с Денисом Максимчуком!

Лунный календарь садовода и огородника на ноябрь

С 1 по 3 ноября. Растущая Луна. В этот период рекомендуется сеять зелень для выращивания в домашних условиях или же в теплице. Уничтожьте вредителей комнатной растительности. И не забудьте внести органические удобрения.

4 ноября. Полнолуние. Не стоит затевать пересадку или посев растений.

С 5 по 8 ноября. Убывающая Луна. Займитесь разрыхлением сухой почвы и уничтожением жуков. 5 и 6 ноября подготовьте многолетние растения к зиме. А 7 и 8 ноября пересадите комнатные растения и посейте тепличные овощи.

С 9 по 10 ноября. Убывающая Луна. Последняя четверть. Не стоит сеять и пересаживать растения.

С 11 по 17 ноября. Убывающая Луна. В это время стоит пересадить и посеять комнатные растения, взрыхлить и удобрить почву, заняться вредителями. 14 и 15 ноября — благоприятное время для посева зелени и луковичных цветов в теплице. А 16 и 17 ноября поливайте и удобряйте тепличные цветы.

18 ноября. Новолуние. Не занимайтесь пересадкой и посевом растений.

С 19 по 23 ноября. Растущая Луна. Это удачное время для разрыхления и удобрения почвы, борьбы с вредителями.

С 24 по 25 ноября. Растущая Луна. Не стоит в этот период засевать и пересаживать растения.

С 26 по 27 ноября. Растущая Луна. Уделите время посеву листовых овощей в доме или теплице. Рекомендуется поливать и вносить удобрения.

С 28 по 30 ноября. Растущая Луна. Отличный период для посева зелени в домашних или тепличных условиях. Также посвятите эти дни борьбе с насекомыми на комнатных растениях.

Благоприятные дни: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30.

Неблагоприятные дни: 4, 9, 10, 18, 24, 25.

Смотрите также: Как похудеть на огороде? Тренируемся с Мариной Узелковой