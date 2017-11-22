Каждый из нас мечтает всегда оставаться молодым и красивым, но, к сожалению, время дает о себе знать. С возрастом на лице появляются морщины, а кожа теряет свою эластичность. Это свидетельствует прежде всего о недостатке в организме коллагена. О том, что такое коллаген, какое значение он имеет для кожи, как улучшить его выработку, а также какие продукты и процедуры могут вернуть коже молодость и красоту — читайте в материале.

Что такое коллаген?

Коллаген — это основной структурный и наиболее распространенный белок, который содержится в соединительной ткани.

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Что коллаген значит для кожи?

Коллаген (от греческого «колла» – клей) – жизненно важный элемент для поддержания молодости кожи и ее подтянутого состояния. С возрастом кожа теряет свою упругость и происходит это также и потому, что в организме снижается уровень коллагена.

Что влияет на снижение уровня коллагена?

На снижение уровня этого белка может влиять не только возраст, но и внешние факторы: солнечное и ультрафиолетовое излучение, курение, злоупотребление мучными изделиями и прочими сладостями, копченостями, солью и фаст-фудом. Поэтому если вы хотите, чтобы ваша кожа сияла и выглядела молодо, защищайте ее от воздействия ультрафиолета, питайтесь правильно, занимайтесь спортом.

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Какие процедуры способствуют выработке коллагена?

Повысить уровень коллагена в организме можно с помощью пилинга. Благодаря этой процедуре вы удаляете отмершие клетки, на месте которых образуются новые, а следовательно, уровень коллагена – растет. Важно делать его регулярно.

Также хорошим способом увеличить количество коллагена может быть контрастный душ для кожи лица и век. Идеальной в этом случае будет криотерапия (умывание льдом).

Какие продукты способствуют выработке коллагена?

Следует отметить, что выработку коллагена стимулируют железо, цинк, медь, витамин C и аминокислоты. Постарайтесь заменять утренний кофе соком или зеленым чаем, кушайте богатые на клетчатку каши, яйца, печень, мясо птицы, рыбу, свежие фрукты и овощи. Кроме того, рекомендуем включить в свой рацион морепродукты и льняное масло. Все вышеперечисленное не только восполнит недостаток коллагена в организме, но и поспособствует укреплению зрения и здоровью глаз.

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