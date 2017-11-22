Маша Ефросинина, ведущая телепередачи «Сюрприз, сюрприз!» и основатель Charity Weekend, призывает принять участие в ежегодной акции «1000 подарков к Новому году». В рамках проекта каждый имеет возможность попробовать себя в роли Деда Мороза и исполнить мечту ребенка из детского дома.
В этом году отправить подарки можно детям из 12-ти интернатов разных уголков Украины. Маленькие подопечные этих детских домов уже написали свои письма Дедушке Морозу, в которых поделились самыми заветными мечтами. Пускай обеспечить каждого ребенка любящей семьей мы не можем, зато в наших силах подарить детям радость, ощущение праздника и веру в чудеса.
О начале доброй акции объявила на своей странице в Instagram Маша Ефросинина.
Ура!!! Пришло время нашей самой доброй и волшебной ежегодной акции «1000 подарков к Новому году»! Количество наших подопечных выросло уже до 12 детских домов! И мы хотим, чтобы детки не теряли веру в сказку! Акция прекрасна тем, что мы с вами имеем возможность подарить детворе то, что они сами заказали- они ведь написали письма Деду Морозу😉 На сайте фонда @tvoyaopora ( или по ссылке у меня в профиле) Вы найдёте все списки- там прямо можно забронировать подарок, следовать инструкции ( она очень простая) и наш постоянный партнёр @novaposhta.official доставит его адресату! Одно могу сказать, то , как радуются дети , раскрывая коробки, не описать никакими словами!!! #помогатьлегко #чужихдетейнебывает #1000подарковкновомугоду
Сделать так, чтобы утром 1-го января под елкой ребенка ждал подарок, о котором он мечтал, очень просто. Достаточно перейти на сайт фонда «Твоя опора», выбрать из списка, что именно и кому вы хотите купить, забронировать подарок, а затем в течение 3-х дней совершенно бесплатно отправить его «Новой почтой» по указанному адресу. Нет времени? Сделайте благотворительный взнос, и волонтеры фонда приобретут нужный подарок вместо вас.
Несмотря на то что официально акция «1000 подарков к Новому году» продлится до 16 декабря, мы советуем поторопиться. Только за первые два дня желающие почувствовать себя волшебником забронировали более 800 подарков!
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