Мы ранее уже писали о таких мужских праздниках, как День защитника Украины и Международный мужской день, но впереди еще одно, не менее важное событие. Это День сыновей, который ежегодно отмечается 22 ноября во многих странах мира. История праздника неизвестна, но тем не менее на протяжении многих лет семьи поздравляют и балуют своих сыновей в этот день. В конце концов, это отличный повод объединить поколения и вспомнить о семейных ценностях.

Красивые поздравления ко Дню сыновей в стихах

Тебе, сынок, я от души хочу сказать,

Что ты моя огромная награда!

Ты знаешь, мне так сложно описать,

Как я тебя с днем сыновей поздравить рада!

Сегодня праздник очень важный

Для мам и пап, чей сын растет.

С Днем сыновей я вас поздравлю,

Пусть он вам счастье принесет!

Сынок пусть крепким подрастает,

Смышленым, смелым, боевым,

Радость, тепло в дом доставляет

И будет самым удалым!

Сегодня праздник необычный:

Поздравим их мы поскорей —

Тех, у кого в семье мальчишки —

С прекрасным днем, с Днем сыновей.

Пусть сыновья растут на радость,

Чтоб был в семье покой, уют.

Пусть обеспечат вашу старость

И только радость в дом несут.







День сыновей — прекрасный праздник

Для тех, кто мальчиков растил.

Больших мужей и славных малых

Для человечества открыл.

Спасибо скажем мамам, папам,

За их нелегкий, важный труд.

Пусть в здравии, всегда богато

Мальчишки милые живут.



Красивые поздравления ко Дню сыновей в прозе



Сегодня особенный день для всех родителей мальчиков — день сыновей! Хочется от всей души поздравить семьи, в которых подрастают наши сорванцы и будущие защитники! Желаю вам понимания и терпения в их воспитании, счастливого взаимно проведенного времени, побольше радостных событий и поменьше семейных неурядиц!

Поздравляем с Днем сыновей. Желаем всегда оставаться добрым и любящим сыном, искренне уважать родителей и оказывать им свою поддержку, выбирать верный путь в своей жизни и легко решать любую проблему.



Поздравляем с праздником — Днем сыновей! Желаем, чтобы ваши дети, такие родные и любимые, были счастливы, успешны, здоровы, красивы, талантливы и самостоятельны. Пусть ваши родительские сердца переполняет гордость и любовь! Счастья вашим семьям и достатка в дом!

Дорогие сыновья, вот и настал тот день, когда родителям пора сказать вам о том, как вы им дороги. Вы растете незаметно, наверстывая года, становитесь мужественными, самостоятельными мужчинами, отцами, но для папы и мамы навсегда остаетесь детьми. Пусть в ваших сердцах всегда живет любовь и уважение к родным, которые гордятся вами и любят просто за то, что вы есть.

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