Собираясь утром на работу или учебу, не каждая девушка готова потратить много времени на создание своего make-up. По мнению экспертов, ежедневный макияж должен занимать не более 10–15 минут. Также стоит использовать пастельные и натуральные оттенки, которые подчеркнут достоинства внешности и скроют недостатки лица. Мы подготовили ТОП-5 вариантов быстрого и легкого дневного макияжа, на который вы потратите минимум времени, но при этом будете просто неотразимы.

Ежедневный макияж с акцентом на губы

Красная помада всегда в тренде. Ее можно использовать не только для вечерних мероприятий, но и смело в университет или на работу. Но стоит помнить, что в дневном макияже нужно делать акцент на чем-то одном – это губы или глаза. В зависимости от цвета кожи необходимо правильно подбирать оттенки помады, для смуглой больше подойдут приглушенные тона спелой вишни, а если вы девушка со светлым тоном кожи, то розовая палитра цветов идеально подойдет для вас.

Дневной макияж глаз

Если решили отдать свой голос за макияж с акцентом на глаза, то вам понадобится всего две вещи – карандаш и тени. Не забывайте, что такой make-up не должен выглядеть вульгарно и дерзко. Лучше сделать небольшой контур вокруг глаз с помощью черного карандаша и нанести тени нейтральных тонов, это будет более органично и естественно смотреться.

Натуральный дневной макияж

Такой легкий вариант макияжа отлично подойдет как для учебы, работы, так и для прогулки. Легкий тон кожи лица, немного румян на щеках и нежный блеск – все вместе будет выглядеть очень натурально. С таким ежедневным макияжем ваше лицо будет всегда свежим и отдохнувшим.

Нюдовая помада в повседневном макияже

Разнообразить ваш макияж поможет нюдовая помада. Оттенки её могут варьироваться от нежно-розового до темно-кофейного цвета. Нужно быть осторожным, выбирая такую помаду. Идеально она подойдет для смуглых девушек, а вот обладательницам светлой кожи следует выбирать нюдовые помады с розовым оттенком.

Стрелки на веках в макияже

Для каждодневного макияжа хорошо подойдут стрелки, выделяющие веко. Это должны быть не огромные вызывающие черные стрелки, которые подходят для вечернего макияжа. Лучше навести только верхнее веко и дополнить тушью. Аккуратно прорисованные стрелки дополнят ваш нежный и элегантный образ.

Пользуясь нашей подборкой, вы легко сможете создать неповторимый образ за считаные минуты. А какой повседневный макияж используете вы?

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