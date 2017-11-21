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День Достоинства и Свободы в Украине: мероприятия и история праздника

Телеканал СТБ

Сегодня, 21 ноября, Украина отмечает День Достоинства и Свободы, объединивший два судьбоносных события в истории нашей страны —  Оранжевую революцию 2004 года и Революцию достоинства 2013 года. Цель праздника — не только почтить патриотизм и мужество украинцев, которые не побоялись встать на защиту демократии, но и рассказать последующим поколениям о том, как люди боролись за свои права и национальную гордость.

Источник: static.nahnews.org

Источник: static.nahnews.org

Оранжевая революция в Украине

22 ноября 2004 – начало Оранжевой революции в Украине. Она началась после объявления Центральной избирательной комиссией фальсифицированных результатов второго тура президентских выборов. Люди вышли на Майдан и добились пересмотра результатов и назначения повторных выборов. Спустя год действующий на то время президент Украины Виктор Ющенко учредил праздник – День свободы.

Революция достоинства 2013 года

В ноябре 2013 года украинцы снова вышли на Майдан. Их возмущение вызвало то, что  тогдашний президент Виктор Янукович не подписал соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

С «зонтами и чаем» 21 ноября на площади Независимости собрались первые участники митинга, а уже 24 ноября их стало более 100 тысяч человек. Протесты прошли во многих городах Украины. Люди были категорично недовольны таким решением президента.

Ночь на 30 ноября стала поворотной и для украинского народа, и для тогдашнего руководства страны, которое для разгона Майдана решило применить силу. В ту ночь протесты из проевропейских превратились в антиправительственные.

18–20 февраля произошли кровавые столкновения в центре Киева, подожжен Дом профсоюзов и убиты евромайдановцы, которые стали Героями Небесной сотни.

Ослабленная кровавыми событиями Украина была «добита» аннексией Крыма Россией, впоследствии вторгшейся на Донбасс. Военный конфликт на востоке страны продолжается и по сей день.

Источник: ukrainecry.com

Источник: ukrainecry.com

День Достоинства и Свободы в 2017 году

Сегодня День Достоинства и Свободы отмечает вся Украина. Самые масштабные мероприятия состоятся в столице, в связи чем улицы будут патрулировать две тысячи полицейских, а движение на Владимирском проезде ограничат с 7 утра до 14:00 дня.

С 10:00 до 13:00 в память о погибших пройдет молодежное шествие и возложение цветов на Аллее Героев Небесной сотни.

В 18:00 будут зажжены огни на территории будущего мемориально-музейного комплекса и открытие символического знака на Аллее Героев Небесной сотни.

На Софиевской и Михайловской площадях, Крещатике и Майдане Независимости состоятся тематические мероприятия.