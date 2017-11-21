21 ноября весь мир отмечает день приветствий. Этот праздник призывает всех к личному вежливому общению без агрессии. Ведь только так можно сохранить и поддерживать мир. История всемирного дня приветствия началась еще в 1973 году, в разгар холодной и кровавой войны, когда произошел конфликт между Израилем и Египтом. С тех пор этот праздник отмечают во всем мире.

ТОП-10 оригинальных приветствий ко всемирному дню приветствий!

***

Отмечаем день приветствий,

Глаз лукаво ты прищурь

И скажи друзьям всем дерзко

«Хай!», «Хеллоу!», «Гуд Дей!», «Бонжур!».

Пусть приветственное слово

Ото всех сторон звучит,

А увидев вас сегодня,

Пусть никто не промолчит.

***

Приветствую тебя!

Передавай привет

Подругам и друзьям,

Спасавшим от всех бед.

Приветствуй всех вокруг,

Даря им позитив,

Один лишь день в году,

Порадуем наш мир!

***

Вопреки ноябрю непогожему

Ты сегодня, мой друг, улыбнись,

И скажи незнакомцу прохожему:

«Добрый день» и теплом поделись!

Пусть сегодня как птицы приветствия

Полетят от тебя и к тебе!

И от этого, может, впоследствии

Станет больше добра на земле!

***

Придумано кем-то просто и мудро

При встрече здороваться и говорить:

— Доброе утро! — Солнцу и птицам!

— Доброе утро! — Улыбчивым лицам!

И каждый становится, добрым, доверчивым,

Пусть доброе утро длится до вечера!

***

Здравствуйте – простое слово,

Но в себе несет не мало!

Им расположишь любого,

И чтоб веселее стало

Все сегодня, в День приветствий,

Поздоровайтесь друг с другом!

Чтобы было все чудесно

Мы пожмем друг другу руки!

***

Отвечай по-доброму на людские приветствия

Чтобы не случилось, не груби,

Ведь доброе слово – это следствие

Чтобы другие уважали тебя!

Пусть звучат слова приветствий

По-доброму, с душой.

Пусть льются, словно песня

И радуют весь шар земной!

***

Люди созданы природой,

Чтоб в прекрасном Мире жить —

Чтобы разные народы

Меж собой могли дружить.

Так давайте же встречаться,

Шлем мы всем большой привет.

Поздравляем с этой датой,

Счастья вам и долгих лет!

***

Привет, бонжур, или хелло,

Не важно, лишь бы всем везло!

Ведь День приветствий наступил,

Нам всем он радость подарил,

Приятно ведь, что все вокруг

Тебе добра желают вдруг!

И я вам здравствовать желаю,

И с праздником всех поздравляю!

***

Я в День приветствий слов не пожалею,

Чтоб от души тебя поздравить враз!

Я в праздник этот всех теплом согрею,

Приветствуя сегодня и сейчас!

***

Сегодня День приветствий – это значит,

Что нам приветствовать друг друга час пришел!

Приветствуй тех, кто нынче горько плачет

И тех, кто просто близко подошел!