21 ноября весь мир отмечает день приветствий. Этот праздник призывает всех к личному вежливому общению без агрессии. Ведь только так можно сохранить и поддерживать мир. История всемирного дня приветствия началась еще в 1973 году, в разгар холодной и кровавой войны, когда произошел конфликт между Израилем и Египтом. С тех пор этот праздник отмечают во всем мире.
ТОП-10 оригинальных приветствий ко всемирному дню приветствий!
***
Отмечаем день приветствий,
Глаз лукаво ты прищурь
И скажи друзьям всем дерзко
«Хай!», «Хеллоу!», «Гуд Дей!», «Бонжур!».
Пусть приветственное слово
Ото всех сторон звучит,
А увидев вас сегодня,
Пусть никто не промолчит.
***
Приветствую тебя!
Передавай привет
Подругам и друзьям,
Спасавшим от всех бед.
Приветствуй всех вокруг,
Даря им позитив,
Один лишь день в году,
Порадуем наш мир!
***
Вопреки ноябрю непогожему
Ты сегодня, мой друг, улыбнись,
И скажи незнакомцу прохожему:
«Добрый день» и теплом поделись!
Пусть сегодня как птицы приветствия
Полетят от тебя и к тебе!
И от этого, может, впоследствии
Станет больше добра на земле!
***
Придумано кем-то просто и мудро
При встрече здороваться и говорить:
— Доброе утро! — Солнцу и птицам!
— Доброе утро! — Улыбчивым лицам!
И каждый становится, добрым, доверчивым,
Пусть доброе утро длится до вечера!
***
Здравствуйте – простое слово,
Но в себе несет не мало!
Им расположишь любого,
И чтоб веселее стало
Все сегодня, в День приветствий,
Поздоровайтесь друг с другом!
Чтобы было все чудесно
Мы пожмем друг другу руки!
***
Отвечай по-доброму на людские приветствия
Чтобы не случилось, не груби,
Ведь доброе слово – это следствие
Чтобы другие уважали тебя!
Пусть звучат слова приветствий
По-доброму, с душой.
Пусть льются, словно песня
И радуют весь шар земной!
***
Люди созданы природой,
Чтоб в прекрасном Мире жить —
Чтобы разные народы
Меж собой могли дружить.
Так давайте же встречаться,
Шлем мы всем большой привет.
Поздравляем с этой датой,
Счастья вам и долгих лет!
***
Привет, бонжур, или хелло,
Не важно, лишь бы всем везло!
Ведь День приветствий наступил,
Нам всем он радость подарил,
Приятно ведь, что все вокруг
Тебе добра желают вдруг!
И я вам здравствовать желаю,
И с праздником всех поздравляю!
***
Я в День приветствий слов не пожалею,
Чтоб от души тебя поздравить враз!
Я в праздник этот всех теплом согрею,
Приветствуя сегодня и сейчас!
***
Сегодня День приветствий – это значит,
Что нам приветствовать друг друга час пришел!
Приветствуй тех, кто нынче горько плачет
И тех, кто просто близко подошел!