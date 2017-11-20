Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1954 году. Этот светлый праздник прежде всего создан для привлечения внимания общественности к актуальным проблемам детей, ведь они — самый незащищенный и уязвимый слой населения. Сегодня во всем мире зачастую нарушаются права детей, ущемляются их интересы и даже наносится урон здоровью, поэтому в День ребенка проводятся благотворительные мероприятия, направленные на помощь нуждающимся.

Праздник Всемирного дня ребенка начинает свою историю с 50-х годов, когда Генассамблея ООН порекомендовала всем странам ввести этот день в список праздничных. Каждому государству было предложено выбрать ту дату, которая является максимально подходящей для этой цели, указывая в официальных данных ООН информацию о праздновании Всемирного дня ребенка 20 ноября. Стоит отметить, что в 1959 году именно в этот день была принята «Декларация прав ребенка», а после — в 1989 — «Конвенция прав ребенка».

Ежегодно в этот день ряд стран проводит большое количество благотворительных акций и мероприятий, которые направлены на повышение уровня благополучия детей, защиты их прав, осознанности населения касательно существующих проблем.

Помните, что главное для каждого малыша – внимание, забота и любовь. Каждый из нас может осчастливить кроху, подарив частичку своего тепла, особенно тем, кто в этом нуждается больше всего!

Поздравления ко Всемирному дню ребенка в стихах:

Особенный сегодня праздник –

Сегодня думаем о тех,

Кто в доброте, в защите нашей

Нуждается сильнее всех.

Ведь истинное чудо – дети –

Самой природой нам дано!

Пускай счастливей всех на свете

Растут они, как суждено!

Пусть дети радостными будут

И не печалятся нисколько,

Пускай про беды позабудут,

Пусть им ничуть не будет горько!

Пусть никогда они не плачут,

Смеются весело и звонко,

Ведь не должно же быть иначе!

Вас поздравляю с Днем ребенка!

Во Всемирный день ребенка пожелания добра,

Никогда пусть не смолкают звонких деток голоса.

Будут пусть они здоровы, радостны и веселы,

И улыбки их сияют, словно солнышко весны.

Всемирный день ребенка

Встречаем всей планетой,

Счастливы пусть будут

На Земле все дети.

Живут пусть окруженные

Любовью и добром,

Веселым шумом, гамом

Наполнят каждый дом.

Под мирным, чистым небом

Растут пусть наши дети

И, словно детский мячик,

Кружится планета.



Со Всемирным днем ребенка

Я поздравлю целый мир,

И братишек, и сестренок,

И тихоней, и задир,

И младенцев, и подростков,

И конечно, пап и мам!

Для детей он и для взрослых,

Этот праздник нужен нам,

Для того, чтоб вспомнить юность,

Прелесть детства ощутить,

И к детишкам чуть добрее,

Чуть поласковее быть!

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