Олег Винник рассказал, что ему предсказывали гадалки в юности

Феномен украинской сцены, судья шоу «Х-Фактор»-8 Олег Винник украсил обложку самого мистического спецвыпуска «Отдохни» и рассказал, как относится к гаданиям. Оказывается, успех одному из самых востребованных артистов Украины предсказали еще в юности.

Олег Винник не считает себя суеверным человеком, по-философски относится к мистике, гороскопам и предсказаниям. Однако, певец верит в судьбу. Об этом он рассказал в интервью для специального выпуска известного глянца.

«О любом событии в жизни можно сказать, что это судьба. В судьбу я верю, ведь судьба – это то, что прописано Всевышним. С другой стороны, каждый человек сам строит свою судьбу, принимает определенные решения и предпринимает определенные действия. Моя философия такова: если ты сам создаешь добро, то все у тебя в жизни будет благополучно. А если человек зациклен на чем-то негативном, то его преследуют неудачи», — поделился мыслями Винник.

По словам исполнителя, главным оберегом для него является нательный крестик. Кроме того, Олег уже 11 лет носит на пальце именное кольцо.

«Я получил приз на музыкальном фестивале в Германии – и мне подарили именное кольцо с гравировкой. Я его терял, потом мне его возвращали… Не могу сказать, что это талисман, но удачу оно мне приносит. Я ношу его с удовольствием, ведь оно символизирует любовь и признание зрителей», — рассказал музыкант.

Вместе с тем, в эксклюзивном интервью изданию Олег Винник отметил, что ему неоднократно пытались предсказать будущее. «В детстве и в студенчестве мне предсказывали, что я покорю большие вершины… Подходили ко мне цыганки, гадалки всякие… Но я не ведусь на такое. Не знаю, высока ли вершина, на которой я сейчас, но можно сказать, что предсказания сбылись», — поведал артист.

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