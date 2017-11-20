Зима уже стучится в окна, а это значит, что нужно вооружаться теплыми вещами и удобной обувью. Сложнее всего выбрать верхнюю одежду, потому что существует неизбежная женская проблема: как оставаться красивой и при этом не выглядеть, как капуста. Чтобы быть готовыми к приходу холодов, предлагаем посмотреть новинки модных пуховиков коллекции осень–зима 2017–2018. Мы сделали для вас подборку самых ярких и практичных пуховиков этого сезона.

Пуховики с мехом: стильно и тепло

Классические меховые воротники из енота, песца, чернобурки, как всегда, остаются в тренде. Стильные пуховики с меховой отделкой – это прежде всего практичность в ношении такой одежды, современность в стиле и, самое главное, теплоизоляционные свойства пуховика. Новым направлением стоит отметить меховые подкладки, которые часто выделяются в цветовой гамме всего пуховика.

Оригинальные швы в изысканных пуховиках

В этом сезоне как никогда в моде необычные орнаменты из швов, прошитые полоски и ромбы. Удачно подобранные принты превращают такую куртку или пуховик в настоящее творение. Фишкой данного пуховика служит сама ткань. Также не менее ярко смотрятся куртки и без стежки, это матовые и глянцевые пуховики, которые зачастую выполнены в нейтральных тонах: сливовый, бежевый, оливковый.

Цветовая палитра пуховиков 2017–2018

Палитра оттенков пуховиков на осенне-зимний сезон включает в себя большое количество оттенков. Даже если вы сторонник классики, то черное пальто всегда остается в моде. Недалеко от них ушли белые стеганые куртки. А для поклонников ярких и пестрых цветов дизайнеры предлагают множество оттенков красного и синего, рыжего и лимонного, цвета хаки и даже болотного.

Модные лыжные куртки

Вот уже несколько сезонов подряд лыжные куртки не теряют своей популярности. Они, конечно, более объемные, чем обычные пуховики, но при этом достаточно теплые и комфортные. Такие куртки имеют меховый капюшон, который защитит вас от разных погодных условий. Лыжные куртки зачастую выполнены в спокойных тонах: голубой, серый и зеленый.

Куртки в стиле оversize

В новой коллекции дома Fendi были представлены объемные пуховики. У дизайнеров была такая задумка – сшить куртки на 1–2 размера больше, в так называемом стиле оversize. Богатая коллекция пуховиков вместила в себя меховые отделки, асимметричный орнамент и разнообразие пошива.

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