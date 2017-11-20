С 20 по 24 ноября в программе «Вікна-новини» на СТБ выйдет спецпроект «ЛЮБИТИ БИТИ» корреспондента Артема Сорокина. Цикл сюжетов посвящен проблеме домашнего насилия в Украине. Зрители узнают об историях женщин, столкнувшихся лицом к лицу с жестокостью в семье, а также о том, с чего нужно начинать борьбу с бытовой тиранией, и как жертвам защитить свои права.

«Домашнее насилие в Украине процветает. Это явление колоссальных масштабов! По статистике международного правозащитного центра «Ла Страда», каждая третья женщина страдает от физического, сексуального или психологического насилия. А по статистике ООН, 6 миллионов украинцев живут в постоянном страхе. Они не знают, куда обратиться за помощью и где можно найти временное пристанище. Так не должно быть. С этим нельзя мириться. Нужно суметь сказать себе «хватит» и вырваться из домашнего ада, пока не поздно», – объясняет Артем Сорокин.

Как отмечает автор спецпроекта, первой в Украине открыто заговорила o проблеме домашнего насилия женщина, которую зовут Наталья Мазур. Она сумела вырваться из плена бытовой тирании и начать новую жизнь. Теперь Наталья поддерживает других женщин, помогает приютам и активно принимает участие в обсуждениях данной проблемы. Она убеждена, что терпеть насилие нельзя. Нужно бежать от тиранов и начинать жизнь с нуля. Однако пока что ее борьба – это борьба одного человека против целой украинской системы, которая не умеет противостоять домашнему насилию. В большинстве случаев, мужчин, задержанных за насилие в семье, правоохранители отпускают домой уже через несколько часов. Они возвращаются к женам и продолжают издеваться над ними с большей силой.

Судьба еще одной героини спецпроекта сложилась менее удачно. Сейчас она сидит в тюрьме за убийство гражданского мужа. Как утверждает заключенная, она была жертвой постоянного домашнего насилия и неоднократно вызывала полицию после вспышек агрессии ее супруга. Однако представители правоохранительных органов действовали по принципу: нет трупа – нет преступления.

В цикле «ЛЮБИТИ БИТИ» Украине будет противопоставляться страна с нулевой толерантностью к домашней тирании – Швеция. Нетерпимость к бытовому насилию в этой стране воспитывается многие годы, а женская и детская неприкосновенность защищены законом. Факты домашнего насилия международные организации фиксируют там вчетверо реже, чем в Украине, а вот приютов, куда могут обращаться жертвы, больше практически в 25 раз.

«В Швеции уголовное законодательство и общественное мнение сложены таким образом, что ты просто не захочешь ударить свою жену или ребенка. Каждый суд, рассматривая уголовное дело, воспримет многолетнее домашнее насилие исключительно как отягчающее обстоятельство. Там в каждом крошечном городке есть приюты, куда женщины могут обратиться за помощью, найти убежище. На этом диссонансе мы и строим наши сюжеты. Мы хотим, чтобы парламент Украины принял в скорейшем времени изменения в законодательство, и наше государство ратифицировало Стамбульскую конвенцию, которая в Швеции, скажем, да и во многих развитых европейских странах, работает уже на протяжении многих лет. Если этого не произойдет, масштабы домашнего насилия в Украине, вероятнее всего, будут только разрастаться. Ведь безнаказанность порождает преступление. К сожалению, каждый год 600 женщин не выживают после домашнего насилия. «Любить» и «бить» – два несовместимых слова, которые не должны стоять рядом. Если вас кто-то бьет – он точно вас не любит. Я надеюсь, что с помощью спецпроекта, мы покажем, что жить по-другому можно и нужно», – подытожил Артем Сорокин.

Смотрите спецпроект «ЛЮБИТИ БИТИ» с 20 по 24 ноября в программе «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ.

Видео-анонс по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=1oaUhlO6K6k

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