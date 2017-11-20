Лунный календарь стрижек на ноябрь 2017

С помощью лунного календаря на ноябрь 2017 мы определим благоприятные дни для стрижки волос и прочих парикмахерских процедур. Фазы Луны напрямую воздействуют на рост волос. В зависимости от лунного дня стрижка способна как ускорить этот процесс, так и замедлить его. Таким образом, в определенные дни от похода к мастеру лучше отказаться, сохранив тем самым здоровье своих волос.

Благоприятным периодом для похода в парикмахерскую считаются дни растущей Луны, ведь в это время волосы растут очень быстро.

Если вы пойдете стричься 22 ноября, то усилится ваше биополе и уверенность в себе. После похода к мастеру в этот день волосы будут здоровыми и перестанут выпадать. К тому же смело можете окрашивать волосы: все эксперименты будут удачными.

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Благоприятные дни для стрижки в ноябре 2017: 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 28, 30 ноября.

К неблагоприятным дням относим прежде всего полнолуние и новолуние. В эти дни любые парикмахерские процедуры могут только ухудшить состояние ваших волос и привести к потере жизненной энергии. Также не стоит стричь волосы на стыке четвертей Луны, так как возможно выпадение волос и появление перхоти.

Обратите внимание на 25 ноября: волосы будут плохо ложиться и станут склонны к выпадению.

Неблагоприятные дни для стрижки в ноябре 2017: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29 ноября.



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