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Телеканал СТБ / Что известно о победительнице «Мисс Мира – 2017»

Что известно о победительнице «Мисс Мира – 2017»

Телеканал СТБ

В субботу в Китае состоялся конкурс «Мисс Мира – 2017», победу в котором завоевала представительница Индии Мануша Чхиллар. Второе почетное место досталось мексиканке Андреа Мезе, а третье место присудили Стефани Хилл, представительнице Великобритании. Чтобы узнать чуть больше о самой красивой девушке мира, мы заглянули в ее Instagram. Оказалось, что Мануша профессионально занимается танцами и в обычной жизни выглядит не хуже, чем на сцене «Мисс Мира – 2017».

Новой обладательнице престижного титула всего 20 лет. Девушка ведет активную светскую и социальную жизнь, любит спорт и гордится своей национальностью. Королева красоты интенсивно занимается спортом и дает полезные советы своим подписчикам в социальных сетях.

Мануша родилась в богатой семье; ее отец – доктор Митра Бэзу Чхиллар, учёный из Организации оборонных исследований и разработок, а мать – доктор Нилэм Чхиллар, адъюнкт-профессор и начальник отдела биохимии нервной системы в Институте поведения человека и смежных наук. Неудивительно, что Чхиллар также в будущем планирует получить серьезную профессию она будет врачом. Поэтому, несмотря на подготовку к конкурсу, девушка продолжала учебу в медицинском колледже.

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