В субботу в Китае состоялся конкурс «Мисс Мира – 2017», победу в котором завоевала представительница Индии Мануша Чхиллар. Второе почетное место досталось мексиканке Андреа Мезе, а третье место присудили Стефани Хилл, представительнице Великобритании. Чтобы узнать чуть больше о самой красивой девушке мира, мы заглянули в ее Instagram. Оказалось, что Мануша профессионально занимается танцами и в обычной жизни выглядит не хуже, чем на сцене «Мисс Мира – 2017».

Новой обладательнице престижного титула всего 20 лет. Девушка ведет активную светскую и социальную жизнь, любит спорт и гордится своей национальностью. Королева красоты интенсивно занимается спортом и дает полезные советы своим подписчикам в социальных сетях.

A post shared by Manushi Chhillar (@manushi_chhillar) on Nov 17, 2017 at 4:50pm PST

A post shared by Manushi Chhillar (@manushi_chhillar) on Nov 12, 2017 at 10:24am PST

Мануша родилась в богатой семье; ее отец – доктор Митра Бэзу Чхиллар, учёный из Организации оборонных исследований и разработок, а мать – доктор Нилэм Чхиллар, адъюнкт-профессор и начальник отдела биохимии нервной системы в Институте поведения человека и смежных наук. Неудивительно, что Чхиллар также в будущем планирует получить серьезную профессию – она будет врачом. Поэтому, несмотря на подготовку к конкурсу, девушка продолжала учебу в медицинском колледже.

A post shared by Manushi Chhillar (@manushi_chhillar) on Nov 13, 2017 at 12:11am PST

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