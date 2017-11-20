Черная пятница 2017 в Украине: как рационально пройтись по магазинам

В 2017 году праздник распродаж Черная пятница выпадает на 24 ноября, последнюю пятницу осени. Для шопоголиков — это самое ожидаемое событие в году, ведь можно купить любые товары с огромными скидками. Как подготовиться к этому дню, чтобы не стать жертвой маркетологов — читайте в нашем материале.

Традиция Черной пятницы родом из США: там люди даже берут отгулы на работе и всю ночь дежурят под магазином, чтобы отхватить все самое лучшее. В Украине этот день скидок только начинает приживаться и проходит намного скромнее, но все же ни один магазин не упустит такую возможность заманить клиента. Так, украинские потребители 24 ноября получат неплохие скидки практически на все группы товаров — от крупной бытовой техники до одежды. Чаще всего эти выгодные предложения доступны не только в день Черной пятницы, но и на протяжении выходных после нее. Главное, провести небольшую подготовку перед таким шоппингом: составить список необходимых покупок, сравнить цены в разных магазинах до и во время распродажи и четко определить, сколько вы готовы потратить.

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Список покупок

Чтобы избежать лишних расходов и не поддаться ажиотажу, вам обязательно следует составить список желаемых покупок. Это особенно актуально, когда вам нужно купить много вещей. Ведь азарт шопоголика может запросто вами овладеть, и вы вместо действительно нужных покупок совершите массу второстепенных.

Планирование бюджета

Прежде чем пуститься “во все тяжкие” в торговом центре четко определите ту сумму, которую вы готовы потратить. И не берите с собой больше денег, чем планировали. Привлекательные рекламные акции быстро заманят вас и опустошат карманы.

Мониторинг цен

Перед Black Friday обязательно мониторьте цены и будьте бдительны, ведь хитростям ритейлеров нет предела. Они заранее завышают первоначальную цену, чтобы скидка выглядела более выгодной. Также некоторые продавцы рядом с уцененными вещами размещают товары по цене даже выше, чем в обычные дни. Это рассчитано на то, что люди, не всматриваясь в ценники, гребут все подряд. Еще одна уловка: магазины рекламируют товары по закупочным ценам, а в итоге продают по ним только несколько экземпляров. Остальные же сбывают по реальным ценам, благодаря искусственно созданному ажиотажу.

Следуйте нашим рекомендациям и воспользуйтесь возможностями Черной пятницы по максимуму! Выгодных вам покупок!

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