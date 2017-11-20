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Телеканал СТБ / Чем закончится абсолютная власть Наталии Чуприк на «МастерШеф»-7

Чем закончится абсолютная власть Наталии Чуприк на «МастерШеф»-7

Телеканал СТБ

Во вторник, 21 ноября, зрители СТБ увидят 25 выпуск «МастерШеф»-7. Участников ожидают испытания не только кулинарными знаниями, но и тоталитарным режимом… Наталии Чуприк. Какие еще сюрпризы подготовила грядущая неделя проекта – узнайте в материале! 

мастершеф 21.11.2017  

25 выпуск проекта напомнит телезрителям и кулинарам, что такое абсолютная власть. Решением ЦК кухни «МастерШеф»-7 она окажется в руках Наталии Чуприк. Кто восстанет против, а кто предпочтет стратегию человека-невидимки? И кому задания товарища Чуприк окажутся не под силу?

пава мастершеф 21.11.2017

Также кулинарам-аматорам предстоит приготовить огуречную райту за пять минут, но знает ли хоть кто-то, что это за блюдо?

эктор мастершеф 21.11.2017

Чем закончатся испытания тринадцатой недели? И кто окажется в зоне риска? Смотрите во вторник, 21 ноября, в 20:00, в 25 выпуске «МастерШеф»-7 на СТБ.

Видеоанонс 25 выпуска проекта «МастерШеф»-7 смотрите прямо сейчас!

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