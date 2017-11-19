Сегодня, 19 ноября, по всему миру отмечают Международный мужской день. Женщины поздравляют своих вторых половинок, братьев, отцов и друзей. Также во многих странах проходят тематические семинары, лекции и торжественные мероприятия. Как же оригинально поздравить сильную половину человечества сегодня?

Первыми, кто стал отмечать Международный мужской день были жители островов Карибского моря. Еще в 1999 году местный профессор Джероме Тилуксингх предложил ввести дату 19 ноября, как День всех мужчин. Поддержав его инициативу, власти Республики Тринидад и Тобаго сделали такой праздник ежегодным. Спустя время этот день стал международным и теперь отмечается во многих странах Азии, Европы и Америки.

Конечно, главным подарком для каждого мужчины сегодня будет тепло и ласка любимой женщины. Неотъемлемым атрибутом также станет праздничный стол и приятные пожелания для сильной половине человечества.

Сайт stb.ua поздравляет всех мужчин с этим замечательным праздником и и предлагает несколько вариантов оригинальных пожеланий в Международный мужской день.

С Международным днем мужским!

Пускай тебя все уважают,

Семьей своею будь любим.

И ничего пусть не мешает

Успешным и веселым быть,

Ценить мгновенья жизни этой,

Про все заботы позабыть

И верить в добрые приметы!



Всем мужчинам: храбрым, сильным,

Деловым, красивым, стильным,

Искренним, надёжным, верным

И во всех делах примерным —

В этот день, без исключенья,

Посвящаем поздравленья.

Быть любимцами удачи

Пожелаем вам в придачу,

Бодрость духа не терять

И во всём преуспевать!

В Международный день мужчин

Желаю, чтоб тебе, любимый,

Для грусти не нашлось причин,

И был ты Господом хранимый,

Я благодарна ноябрю

За обретенный этот праздник

И говорю тебе – Люблю!

И счастлива – Ты мой избранник!

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