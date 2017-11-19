«Хата на тата»-6: героем выпуска 11 станет отец пяти дочерей

Уже завтра, 20 ноября, в эфире снова любимое семейное шоу — «Хата на тата»-6! Героем выпуска 11 станет многодетный отец — Валерий Грабовенко. У него пятеро дочерей и сам себя мужчина называет «отец-героин». Как папа будет справляться с детьми один на один?

Герой выпуска 11«Хата на тата»-6 — Валерий Грабовенко работает трактористом. Всю жизнь мужчина мечтает о сыне, однако пока на радость папе растут аж пять дочурок. Валерий не привык заниматься девочками и бытовые хлопоты и воспитанием детей взвалил на жену. Оставшись с дочерями наедине папе будет очень несладко. Герой забудет о главном женском празднике в году — 8 марта. Такую ошибку пятеро девочек отцу не простят и будут мстить. Что еще ждет Валерия Грабовенко?

Смотрите завтра в выпуске 11 «Хата на тата»-6!