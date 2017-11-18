«Один за всіх»-10: что ждет зрителей в двенадцатом выпуске

12 выпуск остросоциального проекта «Один за всіх»-10 уже завтра появится на телеэкранах. В этом выпуске в студии попытаются выяснить, почему 8-летняя девочка, которую на протяжении 7 лет с любовью растили приемные родители, теперь рискует вернуться к отсидевшей в тюрьме биологической матери. Подробнее — в материале.

Людмила, ставшая приемной матерью маленькой Кристины, на протяжении 7 лет растила ее как родную. Но биологическая мать девочки, после 5 лет проведенных в тюрьме за попытку заказать киллеру своего мужа, объявилась и хочет навсегда забрать ребенка из любящей семьи. Она утверждает, что любит свою дочь и не собирается ни с кем ее делить.

Людмила, несмотря на несколько проигранных судов, готова и дальше бороться за право воспитывать девочку, ведь уверена — отдать ее биологической матери, все равно, что подтолкнуть к самоубийству. Но сейчас она не имеет никаких юридических прав на ребенка, спасению которого посвятила свою жизнь. Кроме того, сама Кристина также не хочет уходить к родной матери…

Действительно ли родная мать Кристины заказала убийство собственного мужа? Неужели ребенок поедет жить к женщине, осужденной за такое преступление? Какая судьба ждет 8-летнюю девочку?

Смотрите уже завтра в 21:25 в 12 выпуске «Один за всіх»-10

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ