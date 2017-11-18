Мицеллярная вода – асболютный must-have в арсенале средств по уходу за кожей лица каждой девушки. Популярность этого косметического продукта заключается в его универсальных свойствах: увлажнение, очищение, смягчение и тонизирование. Не секрет, что качественная мицеллярная вода обходится недешево. Не паникуйте! Мы расскажем, из чего делают мицеллярную воду и как приготовить средство в домашних условиях.

Состав мицеллярной воды

Своим мягким и деликатным действием на кожу мицеллярная вода обязана компонентам, из которых она состоит. В этом бьюти-продукте не содержатся мыло, спирт, красители, отдушки и прочие вредные вещества. Даже обладательницы чувствительной кожи могут без опаски использовать средство на постоянной основе, ведь оно не раздражает сальные железы и не сушит кожу.

Несмотря на то, что пика популярности мицеллярная вода достигла сравнительно недавно, косметологи уже не первый год активно применяют ее в своей практике. Как правило, в состав «покупной» воды входят:

мягкие поверхностно-активные вещества;

растворители загрязнений;

различные растительные экстракты;

антиоксиданты.

Также большое преимущество «мицеллярки» в том, что нет необходимости ее смывать. Мгновенно освежить кожу лица и очистить ее можно буквально где угодно: на работе, после спортзала или стоя в пробке.

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Как сделать мицеллярную воду своими руками

Приготовить универсальное средство легко и просто в домашних условиях. Это не займет много времени, а результат приятно порадует и поможет существенно сэкономить. Ведь часто, покупая в магазине тот или иной косметический продукт, нам приходится переплачивать за название бренда, а не только за качество.

Вам понадобится:

90 мл розовой воды

3 мл касторового масла (подойдет также масло зародышей пшеницы, виноградной косточки или миндаля)

20 капель витамина Е

5 мл масла шиповника

Подготовьте пустой и чистый флакон емкостью 150 мл. Это оптимальный объем для тех, кто планирует носить воду с собой. Прежде чем приниматься за приготовление, рекомендуем тщательно продезинфицировать все инструменты. Смешайте собранные компоненты. По желанию можно добавить глицерин, аллантоин или Д-пантенол – эти составляющие только добавят эффективности продукту. Не пугайтесь, если получившаяся мицеллярная вода имеет желтоватый оттенок: это нормально из-за примеси масел. Перед использованием флакончик с жидкостью необходимо встряхнуть, чтобы компоненты перемешались. Хранить такую мицеллярную воду лучше в темном прохладном месте. Однако следует учитывать, что срок годности получившегося косметического средства достаточно небольшой, как и у любого другого, приготовленного в домашних условиях.

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