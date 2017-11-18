«Битва экстрасенсов»-17: с какими испытаниями столкнутся участники в восьмом выпуске

«Битва экстрасенсов»-17 выпуск 8 уже завтра появится на экранах телеканала СТБ. Самый мистический проект страны продолжит удивлять зрителей шокирующими расследованиями, а также тайнами героев, которые участники раскроют во время испытания. В этот раз ясновидящим предстоит выяснить, какая неведомая сила забрала душу молодого парня. Кроме того, экстрасенсы встретятся с пятью незнакомцами, у каждого из которых есть история, от которой в жилах стынет кровь… Подробнее — в материале.

К экстрасенсам за помощью обратилась отчаявшаяся мать. Женщина рассказывала, что ее сын, который живет и работает в Таиланде, за последние две недели уже дважды попадал в аварию. К счастью повреждения были совсем легкими, а случившееся — больше напоминало обидную неприятность, нежели настоящую угрозу для жизни. Однако совсем скоро в редакцию пришло еще одно письмо. Оказалось, что 25-летний Иван снова стал жертвой ДТП. Но более всего шокировал тот факт, что накануне происшествия он позвонил матери и рассказал: нечто гонится за ним, и хочет убить.

Эта авария стала для парня роковой. Он впал в кому. Убитая горем мать чудом смогла выходить сына, но вскоре узнала от участников 17 сезона «Битвы экстрасенсов» нечто поистине шокирующее…

Кроме того, экстрасенсы столкнутся еще с одним заданием. Им предстоит встретиться с 5 незнакомцами. У каждого из них есть история, от которой в жилах стынет кровь. И хотя основной задачей ясновидящих будет выяснить, кто из присутствующих действительно «родился в рубашке», на этом они не остановятся…

Какие неизвестные факты из жизни незнакомцев откроют экстрасенсы, а также удастся ли им спасти душу молодого парня — узнайте уже завтра, в 19:00 на СТБ

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ