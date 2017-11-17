В любое время года кожа нашего лица нуждается в регулярном уходе. Больше всего она подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей, холоду и сильному ветру, сухому воздуху в отапливаемых помещениях и резкому перепаду температур. Поэтому готовить лицо к холодам нужно уже с осени. Мы подготовили несколько полезных советов по уходу за кожей лица для любого возраста. Совет № 1

Правильно умывайтесь. Не стоит умывать лицо чересчур горячей водой, это пересушивает кожу. Используйте только деликатные средства для очищения ㄧ пенки и муссы, молочко для снятия макияжа. Также категорически не рекомендуется применять лосьоны и тоники, в составе которых есть спирт и сульфаты, они вызывают сухость кожи.

Совет № 2

Существует такой миф, что увлажнение лица в морозную погоду противопоказано. Но чтобы нанесение кремов приносило пользу вашей коже, нужно наносить их примерно за час до выхода из дома. Лучше в зимнее время года выбирать крем с витаминами Е и D.

Совет № 3

В разное время года и для каждого типа кожи необходимы свои маски. Зимой это витаминизированные и питательные варианты, которые рекомендуется делать каждые 2ㄧ3 дня. В составе масок для сухой кожи должны содержаться масла авокадо, миндаля, персика и ростков пшеницы. Для жирной и комбинированной подходят маски с противовоспалительными компонентами ㄧ маслом хвои, розмарина, лаванды, экстрактами чайного дерева.

Совет № 4

Осенью и зимой солнце особо не балует нас теплыми лучами, но это не значит, что ультрафиолет не вредит коже в холодное время года. Поэтому очень рекомендуется использовать защитный крем для лица с минимум SPF20.

Совет № 5

Кожа вокруг глаз и губы особенно нуждаются зимой в защите. Это те места, где нет сальных желез, и поэтому именно они первым делом попадают в зону риска.

Обязательно берите с собой гигиеническую помаду с содержанием воска или витамина Е. Она поможет намного быстрее заживить микротрещины на ваших губах.

Зимой старайтесь избегать матовых помад, поскольку они пересушивают кожу губ. Но если же вы все-таки решили ею воспользоваться, то обязательно перед этим увлажните кожу защитным бальзамом или гигиенической помадой.

Для того чтобы кожа вокруг глаз оставалась эластичной, перед сном необходимо делать питательные маски на основе масел, а также использовать специальные патчи.

Совет № 6

Зимой из-за централизованного отопления воздух в квартирах и офисах становится очень сухим, а это негативно влияет на состоянии кожи лица. Мы рекомендуем приобрести увлажнитель воздуха, это поможет улучшить состояние вашей кожи. Также не забывайте систематически проветривать помещение, в котором вы находитесь.

Правильный уход за лицом в течение всей зимы подарит вам бархатную и сияющую кожу. Поэтому постарайтесь придерживаться таких довольно простых советов, и она потом скажет вам “спасибо”.

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