«Х-фактор»-8 выпуск 12: чем удивит второй прямой эфир

Уже завтра, 18.11.2017, на телеканале СТБ зрители увидят второй прямой эфир на «Х-фактор»-8. Участники предстанут в новых образах и исполнят известные песни из мюзиклов.

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В выпуске 12 «Х-фактор»-8 финалисты сезона будут сражаться за место среди самых сильных участников сезона. Во втором прямом эфире они споют хиты из мюзиклов и проявят не только вокальный, но и артистичный талант.

Также участники впервые ощутят дух соперничества. Получив коробочки с колкостями от конкурентов, они ответят на самые провокационные вопросы.

Кто из Х-финалистов сможет дать отпор критике, а над кем эмоции возьмут верх?

Смотрите завтра, 18 ноября, в 19:00 во втором прямом эфире «Х-фактор»-8!