С наступлением последнего осеннего месяца мы провожаем тепло и встречаем первые заморозки. Несмотря на существенное похолодание, настроение украинцев не упадет благодаря грядущим ноябрьским праздникам. Увы, официальных выходных в ноябре не предусмотрено, но это не мешает нам отметить важные события.

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9 ноября отмечаем Дeнь украинской письменности и языка. Этот праздник установлен в честь Нестора Летописца, основоположника письменного украинского языка.

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16 ноября страна празднует День работникoв радио, телевидения и связи. Дата была выбрана не случайно, ведь 16 ноября 1924 года в Харькове состоялся первый эфир передачи украинского радио.

17 ноября украинцы отметят Международный День студентов, праздник юности и веселья. Обычно в этот день проходят различные просветительские и культурные мероприятия с участием молодежи.

Отдельно выделим национальную памятную дату: 25 ноября украинцы чтят память жертв голодоморов. В этот день в 16:00 проходит общенациональная минута молчания. Также у мемориальных комплексов проводятся траурные мероприятия.

В ночь с 24 на 25 ноября проходит Черная пятница — настоящий праздник шоппинга, когда магазины обещают значительные скидки на все свои товары.

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28 ноября начинается Рождественский пост, который продлится до 6 января.

Количество рабочих дней в ноябре 2017: 22

Количество праздничных и выходных дней в ноябре 2017: 8

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