Совсем недавно мы узнали, что популярный артист Рожден Ануси стал новым Холостяком в 8 сезоне проекта на телеканале СТБ! Покорять сердца девушек будет певец Рожден (ROZHDEN). А 24 ноября 2017 у всех поклонников и поклонниц творчества артиста появится уникальная возможность побывать на презентации его нового альбома «R2»! В этот день мы снова соберемся в Bel Etage Concert Hall, чтобы услышать самого искреннего артиста ROZHDEN.

Он рожден для славы! Его уникальный тембр голоса, соединение классического ритм-энд-блюза с электроникой завораживает слушателей с первых нот. Поп, фанк, соул – его родные жанры. Он докажет, что заслуживает быть в числе первых поп-звезд родной страны.

Рожден не заканчивал музыкальные школы и специализированные ВУЗы. Но это не помешало ему научиться играть на барабанах и фортепиано, а также освоить технику битбокс. В детстве преподаватель по вокалу, к которому привела Рождена мама, сказала, что «у мальчика нет ни слуха, ни голоса». Сейчас, наверное, этот преподаватель грызет себе локти, когда видит голосистого музыканта по телевидению.

Его «Правда» — это дебютный альбом 2004 года, в начале 2017-го он выпускает новый альбом «R2», который известен хитами «Пена», «Ни ты, ни я», «Роса», а визитная карточка Рождена – песня «Знаешь» – стала саунд-треком ко многим фильмам. Rozhden победил во втором полуфинале отборочного тура Евровидение-2017 и стал финалистом проекта «Голос Країни».

Последнее событие, которым удивил всю страну Рожден, – это съемки в шоу «Холостяк», которое уже весной выйдет в эфир. Обо всех заслугах и особенностях одного из самых популярных сегодня музыкантов говорить можно долго.

Приди, влюбись и убедись в его уникальности на большом сольном концерте в Киеве 24 ноября. Билеты уже в продаже на сайте concert.ua .

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