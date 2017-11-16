Совсем недавно мы узнали,
Он рожден для славы! Его уникальный тембр голоса, соединение классического ритм-энд-блюза с электроникой завораживает слушателей с первых нот. Поп, фанк, соул – его родные жанры. Он докажет, что заслуживает быть в числе первых поп-звезд родной страны.
Рожден не заканчивал музыкальные школы и специализированные ВУЗы. Но это не помешало ему научиться играть на барабанах и фортепиано, а также освоить технику битбокс. В детстве преподаватель по вокалу, к которому привела Рождена мама, сказала, что «у мальчика нет ни слуха, ни голоса». Сейчас, наверное, этот преподаватель грызет себе локти, когда видит голосистого музыканта по телевидению.
Его «Правда» — это дебютный альбом 2004 года, в начале 2017-го он выпускает новый альбом «R2», который известен хитами «Пена», «Ни ты, ни я», «Роса», а визитная карточка Рождена – песня «Знаешь» – стала саунд-треком ко многим фильмам. Rozhden победил во втором полуфинале отборочного тура Евровидение-2017 и стал финалистом проекта «Голос Країни».
Последнее событие, которым удивил всю страну Рожден, – это съемки в шоу «Холостяк», которое уже весной выйдет в эфир. Обо всех заслугах и особенностях одного из самых популярных сегодня музыкантов говорить можно долго.
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